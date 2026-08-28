Ještě na jaře ho chválil jako báječného syna. Teď Václav Neckář přišel o jediné dítě, podle blízkých je úplně hotový

4. dubna stáli otec a syn vedle sebe na křtu videoklipu k písni „Píseň pro mne“. Neckář tehdy o synovi řekl, že je to „báječný syn i hudebník“, jak později připomněl Blesk v souvislosti s dubnovými přípravami na slovenské koncerty. Nic nenasvědčovalo tomu, že za necelých pět měsíců bude dvaaosmdesátiletý zpěvák volat rodinné přítelkyni Heleně Rytířové se slovy: „Vašík nám umřel… A jdu spát!“ Pak si vzal prášky na spaní. Nechtěl být vzhůru.
Deset dní, které změnily všechno
Podle Rytířové, která se synem třicet let profesně spolupracovala, se průběh zhoršoval dramaticky rychle. Neckáře mladšího přijali do nemocnice přibližně deset dní před smrtí. Poslední čtyři dny strávil v umělém spánku. Ještě dopoledne 24. srpna psala CNN Prima NEWS, že syn je ve vážném stavu. Odpoledne manažer Karel Jiříček potvrdil, že zemřel.
Příčinou byla podle Jiříčka infekce „způsobená zřejmě streptokokem“. Rytířová pro Blesk popsala konkrétnější řetězec: infikovaný bércový vřed, sepse, tedy otrava krve, a postupné selhání ledvin, jater a dalších orgánů. Blesk navíc uvedl, že syn zkolaboval ve chvíli, kdy pomáhal otci.
Proč byl bércový vřed u diabetika tak nebezpečný
Neckář mladší měl delší dobu cukrovku a v poslední době mu selhávaly ledviny, kvůli čemuž docházel na dialýzu. Právě tato kombinace dělá z jinak banálně vypadající rány potenciálně smrtelnou hrozbu.
Jak si Redakce VIPŽivot všimla, americké Centrum pro kontrolu nemocí (CDC) řadí diabetes, chronické onemocnění ledvin a otevřené rány mezi hlavní rizikové faktory závažné streptokokové infekce. Diabetické rány se podle Národního zdravotního institutu hůře hojí a snadněji se infikují. Když se do takové rány dostane agresivní bakterie, organismus oslabený dialýzou a cukrovkou ji nemusí zvládnout zastavit. Sepse pak může během hodin přejít v kaskádové selhávání orgánů.
Zda šlo smrti předejít, z veřejně dostupných informací nelze posoudit. Jisté je, že finále bylo kruté svou rychlostí.
Syn, zvukař, opora
Ztráta jediného dítěte by byla zdrcující pro kohokoli. U Václava Neckáře má ale ještě jeden rozměr, který čistě rodinný smutek přesahuje. Po těžké mrtvici v roce 2002 to byl právě syn, kdo otci sestrojil speciální čtecí zařízení na texty písní, aby mohl dál vystupovat. Doprovázel ho na koncertech jako zvukař, spolupracoval na albech, organizoval logistiku cestování.
Otec a syn žili spolu s manželkou Neckáře mladšího v jednom domku. Syn neměl děti. Podle jarních Neckářových slov to byl právě on, kdo otce po více než deseti letech přesvědčil, aby znovu letěl letadlem, aby se zbytečně nevysiloval cestou na slovenské koncerty.
Teď dvaaosmdesátiletý zpěvák přišel o člověka, který mu pomáhal vstát, dojet na pódium a vrátit se domů. Kdo tuto roli převezme, zatím nikdo veřejně neřekl.
Ticho kolem rodiny, hlasitá odezva veřejnosti
Jiříček jménem rodiny požádal o respektování soukromí. Forma rozloučení ani termín pohřbu nebyly k 26. srpnu veřejně oznámeny. Kolem Neckáře zůstává bratr Jan a snacha.
Veřejnost reagovala masově. Na sociálních sítích se objevily tisíce kondolencí. Marta Kubišová vyjádřila hlubokou soustrast. Z nečekané strany přišla vzpomínka Moimira Papalesca z elektronické scény, protože Neckář mladší měl vlastní hudební dráhu mimo otcův mainstreamový svět, a právě v undergroundových kruzích si ho pamatují jako tvůrce, ne jako „syna slavného otce“.
Václav Neckář na jaře plánoval slovenské koncerty a chválil syna, který mu je pomáhal zařídit. Teď leží doma s prášky na spaní a telefon zvedá někdo jiný.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Barbora Kalivodová