Zdeněk Godla má další problém s dluhy: V oddlužení se objevily nové závazky, v září ho čeká soud

Zdeněk Godla se díky seriálu Most! během několika let vypracoval mezi známé české herce a objevil se v celé řadě televizních projektů. Vedle profesní kariéry se však dlouhodobě řeší také jeho finanční situace. Společně s manželkou Janou se potýká s dluhy pohybujícími se podle zveřejněných informací kolem tří milionů korun a opakovaně se snaží svou situaci vyřešit prostřednictvím oddlužení. Ani současné insolvenční řízení však podle dostupných dokumentů neprobíhá bez problémů.
Druhá možnost měla přinést zásadní změnu
Godlovi už v minulosti jedním procesem oddlužení prošli, ten však neskončil úspěšným osvobozením od zbývajících dluhů. Následně dostali další příležitost a před soudem měli deklarovat, že tentokrát své povinnosti budou plnit řádněji. Oddlužení přitom není pouze možností, jak se postupně zbavit starých závazků. Dlužník musí spolupracovat se soudem a insolvenčním správcem, vykazovat své příjmy, usilovat o jejich získávání a plnit stanovené povinnosti.
Právě kolem těchto podmínek se ale podle informací zveřejněných z insolvenčního řízení objevují opakované spory. Řešilo se například dokládání příjmů, pracovní situace herce nebo informace o jeho aktuálním bydlišti. V minulosti se zabýval soud také tím, zda Godla dostatečně dokládá výdaje spojené se svou výdělečnou činností. Insolvenční správkyně podle zveřejněných dokumentů upozorňovala například na nedostatečně doložené náklady na dopravu na natáčení.
Soud mu umožnil přerušit splácení
Situace se výrazněji řešila také na začátku roku 2026. Godla tehdy požádal o dočasnou úlevu při splácení s odůvodněním, že nemá dostatek práce a pravidelných příjmů. Soud mu následně umožnil splátky na určitou dobu přerušit, čímž získal prostor svou pracovní a finanční situaci stabilizovat.
V dalších měsících se herec znovu objevil před kamerou a podle médií získal nové pracovní příležitosti. Samotný návrat k natáčení však automaticky neznamená, že jsou komplikace v insolvenci vyřešeny. Podstatné je především to, zda dlužník dosahuje příjmů, řádně je vykazuje a odvádí stanovené částky věřitelům.
Do hry vstupují také nové dluhy
Za jednu z nejcitlivějších částí případu lze považovat informace o vzniku dalších závazků během probíhajícího oddlužení. Podle zveřejněných informací se objevily neuhrazené platby související se službami města Chomutov. Právě vznik nových dluhů může být při posuzování průběhu insolvence závažným problémem.
Oddlužení totiž funguje na principu toho, že dlužník nejen postupně řeší staré závazky, ale zároveň si během této doby nesmí vytvářet nové dluhy, které nebude schopen zaplatit. Pokud soud dospěje k závěru, že podmínky oddlužení nejsou dlouhodobě plněny, může schválené oddlužení zrušit. Pro člověka s vysokými dluhy by to znamenalo velmi nepříjemný návrat k individuálnímu vymáhání pohledávek.
Další rozhodující okamžik přijde v září
Vývoj případu proto pokračuje. Na začátek září 2026 bylo podle zveřejněných informací naplánováno další jednání, při kterém má soud znovu prověřit situaci manželů Godlových a způsob plnění jejich povinností. Řešit se mají finance, splácení i okolnosti, na které soud a insolvenční správkyně v předchozích měsících upozorňovali.
Pozornost vzbudila rovněž komunikace se soudem. Přestože se již dříve řešila nutnost přebírat písemnosti a oznamovat aktuální adresu, podle zveřejněných informací se objevily komplikace také s doručením předvolání k dalšímu jednání. Právě spolupráce dlužníka se soudem přitom patří mezi základní předpoklady úspěšného průběhu insolvence.
Pro Zdeňka Godlu tak budou následující týdny důležité. Soud bude muset vyhodnotit, zda současný způsob plnění povinností stále umožňuje pokračování oddlužení, nebo zda už nastaly podmínky pro mnohem tvrdší postup. Herec přitom v minulosti opakovaně dostal prostor svou situaci napravit. Nyní bude záležet především na tom, co ukážou aktuální údaje o jeho příjmech, platbách a závazcích.
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