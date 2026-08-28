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Ferrari vsadilo motorový žolík na nejrychlejší okruh sezony. Otázka je, jestli to stačí

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Zandvoort patří k nejpomalejším okruhům kalendáře a Ferrari na něm podle Lewise Hamiltona ztrácelo na rovinkách čtyři desetiny sekundy. Za dva týdny přijede formule 1 do Monzy, kde se jezdí naplno prakticky pořád.
Ferrari vsadilo motorový žolík na nejrychlejší okruh sezony. Otázka je, jestli to stačí

Ferrari vsadilo motorový žolík na nejrychlejší okruh sezony. Otázka je, jestli to stačí

Zdroj: Scuderia Ferrari HP
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Tento článek byl publikován ze zdrojů SportWin

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