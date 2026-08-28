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Harry a Meghan jsou zpátky v Británii: Po šesti letech velký návrat, děti čeká zásadní krok!

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Po šesti letech života za oceánem přišel překvapivý obrat. Princ Harry (41) a Meghan (45) se společně se svými dětmi Archiem (7) a Lilibet (5) vrátili do Velké Británie. Rodina přiletěla z Kalifornie a čeká ji nová životní etapa. Už v září mají obě děti nastoupit do britské školy. Návrat Sussexů zároveň přichází v době, kdy se podle zahraničních médií začaly oteplovat Harryho vztahy s jeho otcem králem Karlem III.
Meghan Markle je podle lidí ve svém okolí velmi arogantní.

Meghan Markle je podle lidí ve svém okolí velmi arogantní.

Zdroj: gettyimages.com
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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