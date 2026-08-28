Harry a Meghan jsou zpátky v Británii: Po šesti letech velký návrat, děti čeká zásadní krok!

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Po šesti letech života za oceánem přišel překvapivý obrat. Princ Harry (41) a Meghan (45) se společně se svými dětmi Archiem (7) a Lilibet (5) vrátili do Velké Británie. Rodina přiletěla z Kalifornie a čeká ji nová životní etapa. Už v září mají obě děti nastoupit do britské školy. Návrat Sussexů zároveň přichází v době, kdy se podle zahraničních médií začaly oteplovat Harryho vztahy s jeho otcem králem Karlem III. Po šesti letech zpátky
Harry, Meghan a jejich dvě děti ve středu dorazili do Velké Británie. Podle agentury Reuters rodina přiletěla soukromým letadlem z Kalifornie. Britský The Telegraph uvedl, že stroj přistál na mezinárodním letišti v Birminghamu.
Návrat přichází šest let poté, co Harry s Meghan opustili pozice pracujících členů královské rodiny a přesunuli svůj život do Spojených států. Tentokrát ovšem nemá jít pouze o krátkou návštěvu. Rodina se má v Británii zdržet delší dobu.
Velká změna čeká především jejich děti. Sedmiletý princ Archie a pětiletá princezna Lilibet mají už v září nastoupit do školy v Británii. Konkrétní zařízení ani přesné místo, kde bude rodina bydlet, nebyly z bezpečnostních a soukromých důvodů zveřejněny.
Harry a Meghan se však nevracejí do některého z královských sídel. Nadále zůstávají nepracujícími členy královské rodiny a nemají převzít oficiální povinnosti. Jejich postavení se tedy oproti době strávené v Americe nemění.
Důvod překvapivého návratu pár veřejně podrobně nevysvětlil. CNN už před jejich příjezdem upozorňovala, že není jasné, co přesně za rozhodnutím stojí. Harry ale dlouhodobě dával najevo, že by chtěl, aby jeho děti mohly v Británii trávit více času. Vztahy se začaly měnit
Návrat přichází po letech, kdy vztahy mezi Harrym, Meghan a zbytkem královské rodiny rozhodně nebyly idylické. Manželé odešli do USA v roce 2020 a v následujících letech opakovaně veřejně kritizovali poměry uvnitř monarchie.
Harry pak v autobiografii Náhradník otevřeně popsal mimo jiné napjaté vztahy s otcem i starším bratrem princem Williamem.
V posledních měsících ale podle Reuters nastal alespoň ve vztahu Harryho s Karlem III. posun. Král se během červencové návštěvy rodiny setkal také s Archiem a Lilibet. Své vnuky tak osobně viděl poprvé od roku 2022.
Harry už dříve veřejně mluvil o tom, že stojí o usmíření s rodinou. Zdravotní stav jeho otce navíc může být jedním z důvodů, proč chce se svými dětmi trávit v Británii více času. Král Karel III. se nadále léčí s rakovinou.
Zatímco vztah otce a syna podle zahraničních médií vykazuje známky zlepšení, mezi Harrym a Williamem má být situace stále výrazně komplikovanější. Reuters uvádí, že bratři spolu nadále téměř nemluví.
Zda tedy návrat Sussexů znamená také začátek skutečného rodinného smíření, ukážou až následující měsíce. Jisté je zatím jedno, že po šesti letech v Kalifornii začíná Harryho rodina v Británii úplně novou kapitolu. Zdroj: Aplausin.cz, Telegraph.co.uk, Reuters.com, Gettyimages.com