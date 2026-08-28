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Soukromí Václava Neckáře mladšího: Otci pomáhal zpět na pódia, matčinu smrt nesl těžce. Po slávě netoužil

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Václav Neckář mladší zemřel 24. srpna 2026 ve věku 52 let. Byl zvukařem, DJem a tichou oporou, bez které by se jeho otec na pódia nejspíš nikdy nevrátil.
Soukromí Václava Neckáře mladšího: Otci pomáhal zpět na pódia, matčinu smrt nesl těžce. Po slávě netoužil

Soukromí Václava Neckáře mladšího: Otci pomáhal zpět na pódia, matčinu smrt nesl těžce. Po slávě netoužil

Zdroj: Nextfoto
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Tento článek byl publikován ze zdrojů VIPživot.cz

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