Soukromí Václava Neckáře mladšího: Otci pomáhal zpět na pódia, matčinu smrt nesl těžce. Po slávě netoužil

Když v roce 2003 postihl Václava Neckáře staršího mozková mrtvice, znamenalo to konec kariéry, jak ji znal. Afázie mu brala slova, paměť selhávala, texty písní, které zpíval desítky let, se rozplývaly. Návrat na jeviště se zdál nemyslitelný. Přesto k němu došlo, a klíčovou roli v něm sehrál člověk, kterého publikum většinou ani nevidělo. Jeho syn Václav.
Tři roviny pomoci, které umožnily návrat
Václav mladší nebyl jen „syn slavného zpěváka, co občas pomůže“. Jeho podpora měla konkrétní, technickou i lidskou podobu, kterou otec sám opakovaně popisoval v rozhovorech.
Za prvé: sestavil otci čtecí zařízení na texty písní, pódiový monitor, který fungoval jako titulkovač a kompenzoval výpadky paměti po afázii. Bez něj by Neckář starší nemohl zpívat živě. Za druhé: na koncertech toto zařízení obsluhoval, jezdil s otcem na vystoupení a zajišťoval technické zázemí. Za třetí: ve studiu pracoval jako zvukař, hlídal správné vokály při nahrávání a pomáhal otci natočit desku.
Nešlo o jednorázovou pomoc. Čtecí zařízení fungovalo roky, ještě v rozhovoru pro Reflex v roce 2023 o něm Neckář starší mluvil jako o nezbytnosti. A když na jaře 2026 bratr Jan ukončil pravidelné koncertování, praktická opora se přesunula ještě výrazněji na syna.
Rodinný dům, studio v přízemí a život bez kamer
Otec, syn a snacha žili společně v jednom domku. V přízemí měl Václav mladší studio, kde stříhal a míchával nahrávky, především audioknihy. Společně jezdili i na rodinnou chalupu v Jincích na Příbramsku. Děti s manželkou neměli.
Tahle blízkost nebyla jen praktická. Už během dlouhé nemoci matky Jaroslavy Neckářové, bývalé baletky Národního divadla, se o ni Václav mladší se svou ženou starali. Redakce VIPŽivot připomíná, že Jaroslava zemřela 14. prosince 2015. Po její smrti se synova role hlavní opory pro otce ještě prohloubila, z člověka, který pomáhal, se stal člověk, bez kterého by každodenní fungování domácnosti i koncertního provozu stálo.
Vlastní hudba daleko od hitparád
Václav mladší si nevybral otcův popový svět. Jeho hudební dráha vedla k elektronické a undergroundové scéně, k projektům No Name Desire (electronic body music, cyberpunk, darkwave, vznik 1998) a Depressive Disorder (alternativní elektronika s alby jako Sep7em, Insane nebo Ultima Ratio).
Rozdíl oproti otcově kariéře nemohl být ostřejší. Žádné televizní show, žádné titulní strany. Místo toho úzká scéna, kde se cení zvuk a řemeslo, ne příjmení. Podle lidí z jeho okolí na své jméno nikdy nehrál. Podle nás si vědomě zvolil vliv v zákulisí místo viditelnosti na pódiu, a právě ta volba definovala celý jeho profesní život.
Smrt ve dvapadesáti a otevřené otázky
Václav Neckář mladší zemřel v pondělí 24. srpna 2026 ve 14:00 v pražské nemocnici. Příčinou byla infekce způsobená podle manažera rodiny pravděpodobně streptokokem. Sekundární zdroje uvádějí, že dlouhodobě trpěl cukrovkou a podstupoval dialýzu kvůli selhávání ledvin, organismus byl oslabený.
Rodina požádala o respektování soukromí. Kdo převezme každodenní péči o Václava Neckáře staršího, veřejně potvrzeno nebylo. V domě zůstává snacha, která se na péči podílela už dříve, a v širším rodinném okruhu je bratr Jan.
Ještě na jaře 2026 doprovodil Václav mladší otce na křest klipu Píseň pro mne. Stál vedle něj, jako obvykle mimo záběr kamery, jako obvykle nepostradatelný.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Ema Richterová