Anděl mezi zdravotníky: Soutěžní číslo 1 patří Tereze Vaníčkové, dvojka Marku Žižkovi

1. Bc. Tereza Vaníčková Dis., 43 let, Fakultní nemocnice Plzeň, II. Interní klinika, vrchní sestraTereza Vaníčková se v soutěži Anděl mezi zdravotníky představí se soutěžním číslem 1. O povolání zdravotní sestry snila už od sedmé třídy, protože ji odjakživa lákalo pomáhat lidem. Po absolvování střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy nastoupila v roce 2003 do praxe. Dnes působí jako vrchní sestra II. interní kliniky Fakultní nemocnice Plzeň.Přestože je práce zdravotní sestry psychicky i fyzicky náročná, svého rozhodnutí nikdy nelitovala. Velkou oporou je jí skvělý pracovní kolektiv, díky kterému se do práce těší.Do soutěže ji přihlásila náměstkyně nemocnice Ing. Mašínová. Tereza si této důvěry velmi váží a účast vnímá jako ocenění své dosavadní práce i příležitost reprezentovat Fakultní nemocnici Plzeň. Těší se také na nové zážitky, setkání se známými osobnostmi i kolegy z dalších nemocnic.Ve volném čase se věnuje sportu, její velkou vášní je crossFit. Největší radost jí v práci dělají poděkování pacientů a jejich blízkých za péči, kterou spolu s kolegy odvádí. I když se občas setká s náročnými situacemi, zůstává optimistkou a svou profesi vykonává s nadšením a úsměvem.
Tereza Vaníčková, Marek Žižka, Anděl mezi zdravotníky 2026
Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života.
Obsah je laděný spíše magazínově než...