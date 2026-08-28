Studená fronta změní počasí v Česku: Meteorologové počítají se dvěma vlnami bouřek

Pátek začne na velké části území ještě poměrně klidně. Dopoledne bude převládat polojasná až oblačná obloha a teploty rychle porostou, protože před příchodem studené fronty se nad Českem ještě udrží velmi teplý vzduch. Odpolední maxima se budou většinou pohybovat mezi 28 a 32 °C, pouze v západní části Čech, kam změna počasí dorazí nejdříve, zůstanou teploty přibližně kolem 26 °C. Právě rozdílné vzduchové hmoty vytvoří podmínky pro výraznější bouřkovou činnost. Od západu začne postupně přibývat oblačnost a nejprve v Čechách se objeví přeháňky a bouřky. Během večera se bouřkové pásmo posune dále k východu a zasáhne také západní část Moravy.
Největším problémem přitom nemusí být samotný déšť. Některé bouřky mohou být výrazně silnější a doprovázet je může několik nebezpečných jevů současně. Nárazy větru mohou dosahovat rychlosti kolem 70 kilometrů za hodinu, objevit se mohou menší kroupy a během krátké doby může lokálně spadnout přibližně 35 milimetrů vody. Takové množství srážek už může způsobovat komplikace především v místech, kde voda nestihne dostatečně rychle odtékat. Silnější vítr se navíc nemusí omezit pouze na samotné bouřky. Na Českomoravské vrchovině a jižní Moravě mohou nárazy dosahovat zhruba 55 kilometrů za hodinu, při bouřkové činnosti pak přechodně ještě více.
Déšť bude pokračovat i během noci
S příchodem večera se nepříznivé počasí začne přesouvat přes republiku směrem k východu. V noci z pátku na sobotu bude na většině území pršet nebo se objeví přeháňky a místy budou pokračovat také bouřky. Ty mohou být zpočátku ještě silné, postupně však budou ztrácet svůj bouřkový charakter a na některých místech přejdou spíše do vytrvalejšího deště. Nejméně příjemná část změny počasí tak může v některých regionech přijít právě během večerních a nočních hodin.
V sobotu začne počasí postupně ztrácet na dramatičnosti. Zpočátku bude zejména na východě ještě více oblačnosti a mohou zde doznívat srážky z přecházející fronty. Během dne ale začne déšť ustávat a odpoledne už se budou přeháňky objevovat pouze ojediněle, nejčastěji v horských oblastech. Za studenou frontou současně dorazí citelně chladnější vzduch. Denní maxima se budou pohybovat přibližně mezi 22 a 27 °C, takže proti pátečním tropickým hodnotám půjde na některých místech o pokles téměř o deset stupňů.
Neděle nabídne klidnější počasí, v pondělí se bouřky vrátí
Nejpříjemnějším dnem víkendu by měla být neděle. Obloha bude většinou polojasná a výraznější srážky se neočekávají. Teploty znovu mírně vystoupají a odpoledne naměříme převážně 24 až 28 °C, na jižní Moravě se mohou hodnoty dostat až k hranici 30 °C. Stabilnější počasí ale vydrží pouze část dne. Večer začne od západu v Čechách znovu přibývat oblačnost, která bude předzvěstí další změny.
Už v pondělí se totiž od západu vrátí přeháňky a bouřky. Srážky se postupně objeví na většině území a v některých bouřkách může během krátké doby spadnout kolem 25 milimetrů vody. Jihovýchod republiky ještě začne den převážně polojasným počasím, postupující fronta se ale během dne dostane i sem. Od západu budou naopak srážky později odpoledne a večer postupně ustávat. Teploty se budou většinou pohybovat přibližně mezi 23 a 28 °C.
Česko tak čeká několikadenní střídání teplého a chladnějšího vzduchu, během kterého se výraznější bouřkové epizody objeví nejprve v pátek a následně znovu na začátku nového týdne. Největší pozornost bude potřeba věnovat především pátečnímu odpoledni, večeru a noci na sobotu, kdy mohou být projevy bouřek nejsilnější.
Zdroje: chmi.cz, novinky.cz, idnes.cz