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Studená fronta změní počasí v Česku: Meteorologové počítají se dvěma vlnami bouřek

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Závěr pracovního týdne přinese do Česka prudkou změnu počasí. Po velmi teplém začátku dne začne od západu postupovat zvlněná studená fronta, se kterou dorazí bouřky, přívalové srážky, kroupy a zesílený vítr. Klidnější počasí se vrátí během víkendu, dlouho ale nevydrží. Další bouřky se očekávají už v pondělí.
Studená fronta změní počasí v Česku: Meteorologové počítají se dvěma vlnami bouřek

Studená fronta změní počasí v Česku: Meteorologové počítají se dvěma vlnami bouřek

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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