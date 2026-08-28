Harry a Meghan se vrátili do Británie ve velkém stylu. Za soukromé letadlo zaplatili astronomickou částku

Návrat vévody a vévodkyně ze Sussexu do Velké Británie patří v posledních dnech k nejsledovanějším událostem kolem britské královské rodiny. Harry a Meghan přiletěli ve středu 26. srpna do Birminghamu společně se synem Archiem a dcerou Lilibet. Rodina se do Británie vrací po více než šesti letech od chvíle, kdy Harry s Meghan opustili role pracujících členů královské rodiny a postupně si vybudovali nový život ve Spojených státech. Tentokrát však nemá jít pouze o několikadenní návštěvu. Rodina má v Británii strávit delší dobu a děti zde mají od září chodit do školy.
Do Birminghamu dorazili luxusním soukromým letadlem
Velkou pozornost okamžitě vyvolalo letadlo, kterým čtyřčlenná rodina z Kalifornie přicestovala. Podle dostupných informací šlo o Bombardier Global Express XRS, tedy dálkový business jet určený mimo jiné právě pro velmi dlouhé mezikontinentální lety. Stroj měl odstartovat z kalifornského Van Nuys a na letišti v Birminghamu přistál krátce před polednem místního času. Tento typ letadla dokáže bez mezipřistání překonat vzdálenost přes 11 tisíc kilometrů a běžně nabízí několik oddělených částí kabiny, které mají cestujícím zajistit podstatně větší komfort než klasická linková doprava.
V případě stroje, který měl být využit pro cestu Sussexových, rozhodně nešlo o obyčejnou přepravu z jednoho kontinentu na druhý. Soukromý letoun poskytuje prostor pro odpočinek, spaní i větší soukromí a může pojmout přibližně třináct cestujících. Podle zahraničních médií navíc Harry a Meghan necestovali pouze s dětmi, ale vzali s sebou také své psy. Právě pohodlí celé rodiny a možnost cestovat bez běžného letištního provozu mohly být jedním z důvodů, proč dvojice zvolila soukromý charter.
Deset hodin ve vzduchu a účet kolem 120 tisíc dolarů
Právě cena takové cesty ale vyvolává největší pozornost. Podle informací Page Six se pronájem podobného letadla prostřednictvím společnosti Planet 9 může pohybovat kolem 12 tisíc dolarů za hodinu. Let z Kalifornie do Velké Británie trvá přibližně deset hodin, což by znamenalo účet okolo 120 tisíc dolarů pouze za samotný charter. Přesnou částku ovšem Harry ani Meghan nezveřejnili a výsledná cena se může lišit podle konkrétní dohody, letištních poplatků, provozních nákladů nebo dalších služeb. Britská média proto pracují i s mírně nižšími odhady.
Pro dvojici, která se po odchodu z královského života snažila zdůrazňovat vlastní finanční nezávislost, však podobné cestování není úplnou novinkou. Harry a Meghan po přesunu do USA uzavírali lukrativní mediální dohody, věnovali se produkci vlastního obsahu a Meghan postupně rozvíjí také svou lifestylovou značku. Nákladný návrat do Británie tak znovu připomněl, že životní styl Sussexových má k běžnému cestování stále poměrně daleko.
Návrat neznamená obnovení královských povinností
Přestěhování rodiny zpět do Británie ovšem neznamená, že by se Harry a Meghan vraceli ke svým někdejším královským rolím. Nadále zůstávají nepracujícími členy královské rodiny a nemají znovu převzít běžné oficiální povinnosti. Současně si mají ponechat své zázemí v Kalifornii a pokračovat ve vlastních pracovních projektech. Podle zahraničních médií budou bydlet v soukromé rezidenci mimo královské nemovitosti, přičemž konkrétní místo rodina z bezpečnostních důvodů nezveřejňuje.
Pozornost budí také otázka bezpečnosti. Harry dlouhodobě řeší podmínky policejní ochrany při pobytu ve své rodné zemi, a ještě v roce 2025 veřejně mluvil o tom, že právě bezpečnostní situace komplikuje možnost pravidelně vozit Meghan a děti do Británie. Při nynějším příletu nebyla podle médií u rodiny viditelná klasická veřejně financovaná policejní ochrana a Sussexovi se měli spoléhat na vlastní bezpečnostní tým.
Nynější návrat je každopádně výraznou změnou oproti posledním rokům. Archie a Lilibet mají zahájit školní docházku v Británii, Harry se bude moci více věnovat svým zdejším charitativním aktivitám a také přípravám Invictus Games, které se mají v roce 2027 konat právě v Birminghamu. Rodina tak sice nezamířila zpět do tradičního královského života, Velká Británie se ale po šestileté americké etapě znovu stává významnou součástí jejich každodenního fungování.
pagesix.com, airlive.net, people.com