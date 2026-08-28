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VIZUALIZACE: V Pelhřimově už ví, jak bude vypadat nový venkovní bazén

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Ne jen obyčejný bazén, ale moderní prostor pro plavání, vodní radovánky, rodiny s dětmi i pohodový letní odpočinek. Tak hovoří pelhřimovská radnice o novém místě pro koupání. Na nový bazén se mohou už v příštím týdnu těšit i Jihlavané.
VIZUALIZACE: V Pelhřimově už ví, jak bude vypadat nový venkovní bazén

VIZUALIZACE: V Pelhřimově už ví, jak bude vypadat nový venkovní bazén

Zdroj: Radnice Pelhřimov
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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