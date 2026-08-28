Ostrá hádka mezi dobrými přáteli zarazila celé Česko: Turek s Chladem se střetli přímo před kamerami

Filip Turek a Richard Chlad se v novém dílu podcastu neshodli na tom, kam podle nich míří automobilový svět. Padla i slova o „agentovi z Pekingu“.
V novém dílu podcastu Richarda Chlada se Filip Turek dostal se svým hostitelem do názorového střetu. Oba se na téma evropských a asijských automobilek dívali trochu jinak a své postoje si navzájem s nadsázkou oťukávali. Turek v jednu chvíli Chlada žertem označil za „agenta Pekingu“. Spouštěčem byla jeho vstřícnější slova na adresu čínských vozů. Mluvil o tom, že jejich kvalita může evropské značky v dohledné době dohnat, případně i přeskočit.
Nešlo jen o auta. Dva podobné světy, ale rozdílný pohled
Podobné debaty bývají zajímavé právě tehdy, když nejde o skutečný konflikt, ale spíš o střet dvou pohledů. Turek v debatě, kterou Chlad sám uveřejnil na
YouTube, hájil evropské výrobce a říkal, že by si nikdy nekoupil auto od jiné než evropské nebo západní automobilky. Chlad se naopak na čínské vozy díval pragmatičtěji a připouštěl, že zákazník může řešit také výbavu, software nebo cenu, ne jen znak na kapotě.
V tomto bodě se ale jejich role začínají rozcházet. Richard Chlad je známý milovník rychlých vozů a je jasné, že přehled v automobilovém světě mu nechybí. Kromě toho je to člověk spojený s penězi, kontakty a vlivem. Když se s ním Turek před kamerami pošťuchuje, minimálně to ukazuje, že se dovedou na věci dívat každý po svém.
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Turek je pro Motoristy výraznou a snadno rozpoznatelnou tváří. V rozhovoru pro
Aktuálně sám loni v podstatě připustil, že by si přál, aby hnutí nestálo jen na něm. Jenže navenek to tak často působí. Právě proto je zajímavé sledovat i zdánlivě odlehčené situace, v nichž se ukáže, jak o některých tématech přemýšlí. A auta jsou v jeho případě pochopitelně jedním z témat, u nichž se jeho osobní záliby s politikou přirozeně potkávají.
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Do debaty s Chladem se navíc nepromítla jen politika, ale také rozdílný vztah k samotným automobilům. Zatímco Turek mluví o evropských značkách téměř jako o otázce osobní identity a tradice, Chlad se dívá více očima člověka, který sleduje trh, technologie a to, co zákazník za své peníze skutečně dostane. Ani jeden z nich přitom nepotřeboval tomu druhému svůj názor vnucovat. Lehké pošťuchování a nadsázka ostatně celé debatě dodaly spíš kamarádský než konfliktní tón.
Chlad přitom není jen divákem zvenčí
Zajímavé je také samotné obsazení této debaty. Richard Chlad není v prostředí Motoristů úplně náhodným hostem. K hnutí má dlouhodobě blízko a veřejně mluvil také o své podpoře a pomoci, kterou mu poskytl. Současně je sám výraznou osobností, která si vybudovala veřejný obraz kolem automobilů, podnikání a luxusního životního stylu.
Díky tomu je jejich výměna názorů zajímavější než obyčejná debata o tom, jestli je lepší evropské, nebo čínské auto. Oba mají k automobilovému světu blízko, oba se pohybují kolem Motoristů, přesto se v jednom konkrétním pohledu rozcházejí. A zatímco Turek svůj postoj staví především na důvěře v evropské výrobce, Chlad připouští, že čínské automobilky mohou být konkurencí, kterou už nebude možné dlouho přehlížet.
Nakonec tak zůstává spíš úsměvný obrázek dvou lidí, kteří se v mnoha věcech potkávají, ale u jedné poměrně zásadní otázky si každý stojí na své straně. Nepohádali se, jen si připomněli, že ani mezi lidmi ze stejného okruhu nemusí panovat shoda úplně na všechno.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
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Hádka mezi přáteli, která překvapila veřejnost: Turek s Chladem se střetli kvůli čínským autům byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.