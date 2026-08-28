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Ostrá hádka mezi dobrými přáteli zarazila celé Česko: Turek s Chladem se střetli přímo před kamerami

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Dennívýzva
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Vztah Filipa Turka a Richarda Chlada dlouho vypadal poměrně pevně: stejné zájmy v autech, penězích a egu. Teď se do sebe ale pustili.
Fotografie Richarda Chlada a Filipa Turka

Fotografie Richarda Chlada a Filipa Turka

Zdroj: Foto: NextFoto, Richad Chlad a Filip Turek na narozeninové oslavě firmy Sferis
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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