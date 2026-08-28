Tomáš Jeřábek o bytové krizi: Je to ostuda státu i Prahy. Mladí si nemohou vzít hypotéku

Tomáš Jeřábek promluvil o bytové krizi v České republice. Tomáš Jeřábek podporuje cesty mladých lidí do zahraničí. Tomáš Jeřábek je známý český herec. Obsazení seriálu Boží plán. Tomáš Jeřábek ve společnosti. Tomáš Jeřábek hraje především v seriálech. Tomáš Jeřábek je velmi sympatický. Tomáš Jeřábek se snaží hubnout. Tomáš Jeřábek je sympatický. Tomáš Jeřábek.
Tomáš Jeřábek (51) se otevřeně vyjádřil k současné bytové situaci v České republice. V rozhovoru pro
Aplausin.cz přiznal, že stav dostupnosti bydlení považuje za ostudu státu i měst a příliš nevěří, že by se v nejbližších letech výrazně zlepšil. Zároveň se nediví mladým Čechům, kteří hledají zkušenosti i lepší životní podmínky za hranicemi. Dostupnost bydlení je podle něj ostuda
Tomáš Jeřábek zavítal na premiéru seriálu Boží plán, který se mimo jiné částečně dotýká také problematiky bydlení. Právě současná bytová krize se tak stala jedním z témat rozhovoru pro
Aplausin.cz. Herec neskrýval rozčarování nad tím, jak složité je dnes zejména pro mladé lidi dosáhnout na vlastní bydlení.
"Myslím si, že to je ostuda. Ostuda jak státu, tak města. A mám obavu, že několik dalších let dopředu se to nezmění, i přesto že se v Praze staví, ale je to nějak podivně nastavené. Mladí lidé si dnes ani nemůžou podle mě vzít hypotéku, že to prostě nejde," řekl Tomáš Jeřábek pro Aplausin.cz k bytové krizi v České republice. Mladým se nediví, že odcházejí
Část mladé generace proto hledá nové možnosti za hranicemi České republiky. Jeřábek jejich rozhodnutí chápe a pobyt v zahraničí naopak vnímá jako příležitost získat zkušenosti.
"Já se jim nedivím. V rámci Evropské unie si myslím, že to je naopak správně. Mně tahleta cesta hloupého Honzy do světa přijde správná. Že se seberete tam a obejdete trochu svět, nebo v tomhle případě asi Evropu, a pak se vrátíte s načerpáními zkušenostmi. Myslím si, že je to fajn," uvedl.
Sám však podobnou cestu v mládí neabsolvoval. Jak přiznal, dobrodružné cestování ho nikdy příliš nelákalo a v době, kdy se možnosti cestování výrazně otevřely, už vedl usedlejší život.
"Já jsem nikdy nebyl úplně dobrodruh, turista. A vlastně ve chvíli, kdy bylo možné vycestovat, tak už jsem byl usedlejší. Takže já jsem tohle nikdy neprovozoval, ale vůbec se mladým lidem nedivím, když je to jenom trošku baví. Ta možnost tady je. Tak dokud je, tak ať to dělají. Doufám, že to tak zůstane," zmínil Jeřábek. Na stáří ho místo jihu láká sever
Přestože v mládí zahraniční dobrodružství příliš nevyhledával, myšlenky na život mimo Českou republiku nejsou Jeřábkovi úplně cizí. Dříve dokonce uvažoval, že by stáří strávil na jihu Evropy. Kvůli klimatickým změnám však svůj pohled přehodnotil.
"Mě teď láká sever, protože si myslím, že každý rok bude počasí horší a horší, a myslím, že na severu se to bude dát přežít. Tím pádem mě neláká jih. Hrozně dlouho jsem třeba přemýšlel o Kanárských ostrovech, nebo Španělsku a Portugalsku, že bych se tam odstěhoval na staří. Ale myslím si, že tam se za pár desítek let nebude dát žít," dodal. Zdroj: Aplausin.cz