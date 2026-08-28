Postup by Jablonci přinesl 3,17 milionu eur. Ve hře je i rekord, který se klubu za 80 let nepodařilo naplnit

- Vítězství o gól posílá dvojzápas do prodloužení, výhra o dva a víc znamená postup v základní hrací době
- Pravidlo venkovních gólů UEFA zrušila od sezony 2021/22, remíza ani prohra tedy Jablonci nestačí
- Za každou výhru v ligové fázi vyplácí UEFA 400 tisíc eur, za remízu 133 tisíc eur
- Do Jablonce má podle informací ze Skotska dorazit 600 až 700 fanoušků Rangers
- Střelnice je vyprodaná poprvé od dubnového derby s Libercem
Cesta, která začala administrativně a pokračuje na hřišti
Do pohárů se Jablonec dostal jako pátý celek minulé sezony poté, co UEFA kvůli domácí korupční kauze vyloučila Karvinou a posunula nasazení českých klubů. Právě s Karvinou přitom Severočeši v květnu prohráli finále poháru, které je o jistotu evropské účasti připravilo.
Zbytek už si odpracovali sami. Přes chorvatský Varaždín postoupili po prohře 2:3 venku a výhře 2:0 doma, přes lotyšskou Rigu po výsledcích 2:1 a 2:0. Tím poprvé v historii zvládli vyřadit dva soupeře v předkolech za sebou. Třetí by byl premiérou.
Majitel Jakub Střeštík cestou do Skotska přiznal, že postup přes Rangers by za květnovým zklamáním udělal tlustou čáru.
Sedmdesát šest milionů jako základ
Finanční rozměr je pro klub jablonecké velikosti zásadní. Samotná účast v ligové fázi Konferenční ligy je odměněna částkou 3,17 milionu eur, tedy zhruba 76 miliony korun. K tomu se přičítají peníze za body, další částky podle konečného pořadí a bonusy za postup do vyřazovací fáze.
Nezanedbatelnou položkou by byly i tržby ze tří domácích zápasů ligové fáze. Při zájmu podobném tomu čtvrtečnímu by mohl klub počítat s plnou nebo téměř plnou Střelnicí a pokrýt tím náklady na cestování za všemi třemi předkoly.
Jak moc se výchozí pozice mezi českými zástupci liší, ukazuje srovnání. Zatímco Hradec Králové si z Atén přivezl remízu 2:2 po dvou gólech v samotném závěru, Plzeň prohrála v Bělehradě 0:3 a v odvetě už hraje spíš o důstojnost. Jablonecké manko jednoho gólu je z téhle trojice nejmenší.
Tribuna, která zůstane rozdělená
Vstupenky zmizely dva dny před výkopem. Kromě hostujícího sektoru byla dlouho uzavřená celá tribuna JIH, nyní se částečně otevřou sektory E a F blíž k hlavní tribuně, kde usednou členové jablonecké akademie a fanoušci partnerských klubů. Od skotského kotle je oddělí bariéra, takže ke kontaktu mezi tábory dojít nemá. Volno by mělo zůstat jen v sektoru G.
Podle trenéra Luboše Kozla šlo o vůbec nejvyšší zájem o vstupenky, jaký v klubu za poslední roky zažil. Naposledy bylo na Střelnici vyprodáno 25. dubna letošního roku na jarní derby se Slovanem Liberec, předtím v červenci 2025 při návratu Briana Priskeho na jabloneckou lavičku a v srpnu 2024, kdy se loučil kapitán Tomáš Hübschman.
Co ukázalo Glasgow
Na Ibroxu byl blíž k výhře domácí tým. V 50. minutě rozhodl Ryan Naderi po centru Ayumu Yokoty na zadní tyč, kde v souboji neuspěl Jiří Sláma. Od 74. minuty přitom Rangers dohrávali v deseti, protože rozhodčí po zásahu videa přehodnotil Devlinův skluz na Slámu na červenou kartu.
Jablonec ani proti oslabenému soupeři srovnat nedokázal, největší šanci měl až v nastavení, kdy Richard Sedláček po přihrávce Jana Chramosty přestřelil. Utkání sledovalo přes 34 tisíc diváků.
Kozel by mohl proti výchozí jedenáctce z Glasgow obměnit dva posty. Ve stejný den, kdy se hraje na Střelnici, se navíc Slavia dozví jména osmi soupeřů v hlavní fázi Ligy mistrů. Do prodloužení chybí Jablonci jediný gól, do postupu dva.