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Poslední mise letce Douchy. Pilot zahynul ve válce přesně před 84 lety

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Dennívýzva
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V chladných vlnách kanálu La Manche vyhasl v roce 1942 život hrdinného pilota Královského letectva Jana Douchy poté, co jeho spitfiru utichl motor po palbě nepřátelských letounů. Tělo se podařilo nalézt po měsíci a půl.
Poslední mise letce Douchy. Pilot zahynul ve válce přesně před 84 lety

Poslední mise letce Douchy. Pilot zahynul ve válce přesně před 84 lety

Zdroj: poskytl Josef ´Joe´ Vochyán
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 07.11.2026 06:03

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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