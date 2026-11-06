V duelu o první místo měla nad FC Vysočina navrch vedoucí Karviná

Kouč Marek Nikl v sestavě oproti utkání v Ostravě sáhl ke dvěma změnám, když místo Usmana a vykartovaného Moudrého nastoupili Křivánek a Labaran. V karvinské sestavě nescházel exjihlavský Jakub Selnar a odchovanec Jan Chytrý.
Vysočina měla už ve 2. minutě velkou šanci, když po pravém křídle pláchl Křivánek až k brankové čáře malého vápna, odkud hledal nabíhajícího Samboua, u kterého však byl o chlup dříve Chytrý a takřka jistý gól odvrátil na roh. Ve 4. minutě promarnil střeleckou příležitost Omotoye, jenž místo zakončení hledal na křídle Samboua, ale ani ten otevřené obrany nevyužil. V 8. minutě Jambor získal míč, uvolnil Lacka, který si poměrně nerušen došel až k vápnu, odkud vyslal technickou střelu k tyči, s níž Lapeš neměl problém.
V 9. minutě poprvé výrazně zahrozili hosté, když Condé převzal dlouhý pas na pravém křídle, posunul jej do vápna, kde z úhlu pálil z první Samko a trefil tyč, u níž však byl připraven Slavata. Ve 13. minutě hosté zahrávali zajímavý přímý kop po žlutém faulu Čermáka, ale Samko trefil pouze zeď a Breite pak odražený balón napálil hodně vysoko. Ve 22. minutě po bojovné pasáži poprvé gólově zahřmělo. Exjihlavský Selnar získal míč na levém křídle, posunul si ho do vápna a šajtlí se pravačkou trefil nechytatelně k pravé tyči – 0:1.
Ve 26. minutě hostů standardka z levé strany nevyšla, ale Milićův odkop odraženého míče z pětadvaceti metrů padal nepříjemně těsně nad břevno. V 30. minutě Vysočině vyšel presink, ale Labaran nedostal šanci uvnitř vápna zakončit. V 33. minutě nepříjemně vystřelil Fleišman, Slavata střelu jen vyrazil před sebe, kde do sítě dorážel Condé. Naštěstí pro domácí stál v ofsajdu. V 36. minutě využil chybné rozehrávky Kronus a vyslal na Slavatu tvrdou ránu, kterou jihlavský gólman dokázal vyrazit jen před sebe, ale na druhý pokus už míč stáhl pro sebe. V 39. minutě to bylo už 0:2. Condé z pravého křídla nalezl ve vápně nabíhajícího Samka, který z úhlu prostřelil vyběhnuvšího Slavatu. Vysočině rozhodně ve zbytku poločasu nešla upřít snaha, ale závary a centry, které si vypracovala, k ohrožení karvinské branky nevedly.
Do druhého dějství sáhli oba trenéři ke dvěma změnám, které odnesli zkušení borci Lacko, kterého nahradil Šelicha, a na druhé straně Fleišman, jehož místo na levém beku obsadil exjihlavský Yahaya. A kdo čekal, že se domácí na soupeře vrhnou ve snaze snížit stav, tak se dočkal studené sprchy. Hned minutu po nástupu Karviná zvýšila na 0:3, když zprava odcentroval Condé na hlavu Kronuse, jenž v souboji přetlačil Čermáka. Chvíli poté tentýž útočník tvrdě vypálil z pravého křídla a Slavata s námahou vyrážel na roh.
Vysočina se snažila o snížení stavu, ale narážela na koncentrovanou obranu v zeleném. V 70. minutě mohl snížit po centru Štrakla Labaran, ale zakončení hlavou nemělo potřebné parametry. O minutu později se do vápna zprava prosmýkl Křivánek, obloučkem našel na penaltě Hošek, jehož volej letící do branky odvrátil do bezpečí jeden z karvinských hráčů. V 73. minutě to z velké dálky zkusil stoper Štětka, ale přestřelil. V 76. minutě se na levém křídle prosadil Mokrovics, zpětnou přihrávkou našel Šelichu, ale ten z rohu vápna přestřelil. Tentýž střídající středopolař se ke střele dostal i v 77. minutě, ale jeho přízemní střela letěla jen doprostřed branky na připraveného Lapeše. O chvíli později se do vápna krásně proháčkoval Mokrovics, ale jeho zakončení mělo mnohem horší parametry. V 85. minutě si Usman narazil s Jamborem a uvnitř vápna střílel k zadní tyči. Bohužel, těsně vedle.
Jihlava se zaslouženého snížení dočkala v 87. minutě, kdy agilní Usman poslal střílený přízemní centr na penaltu na Mokrovicse, který tísněn z první dokázal prostřelit Lapeše – 1:3. V nastaveném čase mohl na rozdíl jedné branky snížit Omotoye, kterého na malém vápně nalezl Usman, jenže z malého vápna z první zakončoval nad. Závěrečný moment, který tak trochu charakterizoval celý duel z pohledu FC Vysočina.
FC Vysočina Jihlava - MFK Karviná
1:3 (0:2)
Góly: 87. Mokrovics – 22. Selnar, 39. Samko, 46. Kronus. ŽK: 11. Čermák – 40. Čičovský, 80. Míšek. Rozhodčí: Lovětínský – Pečenka, Cichra.
Sestavy:
FC Vysočina Jihlava: Slavata – Štrakl, Čermák, Štětka, Hošek – Lacko (46. Šelicha), Jambor – Křivánek (81. Křehlík), Labaran (81. Usman), Sambou (58. Mokrovics) – Omotoye. Náhradníci: Mastný – Haala, Abdullahi, Alkasim, Matoušek, Sinanaj, Odekunle.
MFK Karviná: Lapeš – Chytrý, Yakubu, Milić, Fleišman (46. Muhammad) – Breite – Condé, Čičovský, Samko (88. Konaté), Selnar (83. Markovič) – Kronus (73. Míšek). Náhradníci: Schovanec, Vodička – Kone, Hamza, Praleika, Pira, Bello.