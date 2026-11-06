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V duelu o první místo měla nad FC Vysočina navrch vedoucí Karviná

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Bitva o 1. místo druholigové tabulky snesla vysoké parametry a bohužel pro Vysočinu ukázala sílu exligové Karviné. Ta si do Jihlavy přijela pro důležité vítězství a pravděpodobné potvrzení pozice podzimního lídra. Domácí dobře začali, ale klíčovou úvodní branku vstřelil exjihlavský Selnar.
V duelu o první místo měla nad FC Vysočina navrch vedoucí Karviná

V duelu o první místo měla nad FC Vysočina navrch vedoucí Karviná

Zdroj: FC Vysočina
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 06.11.2026 22:50

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Jihlavská Drbna

Co se děje v Jihlavě, nezůstává v Jihlavě – Jihlavská Drbna má o tom přehled. Sleduje život v krajském městě i v jeho okolí s pohotovostí, která reaguje na drobné i velké události. Doprava, školství, bezpečnost, radniční rozhodnutí, kulturní akce i události, které hýbou ulicemi – nic podstatného...

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