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Co udělat se skleníkem po sklizni? 7 kroků, které se vyplatí stihnout ještě na podzim

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Skleník po sklizni posledních rostlin potřebuje před zimou uklidit, vyčistit a připravit půdu na další sezónu. Podívejte se, co udělat ve skleníku na podzim, aby …
Co udělat se skleníkem po sklizni? 7 kroků, které se vyplatí stihnout ještě na podzim

Co udělat se skleníkem po sklizni? 7 kroků, které se vyplatí stihnout ještě na podzim

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Planeta zahrady

Web je určen všem, kdo mají rádi zahradničení, pěstování a pobyt v přírodě. Přináší praktické rady pro péči o okrasné i užitkové rostliny, tipy na sezónní práce, inspiraci pro zahradní design i návody, jak vytvořit příjemné prostředí kolem domu.Čtenáři zde najdou informace o pěstování květin,...

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