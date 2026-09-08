Co udělat se skleníkem po sklizni? 7 kroků, které se vyplatí stihnout ještě na podzim

Skleník po sklizni posledních rostlin potřebuje před zimou uklidit, vyčistit a připravit půdu na další sezónu. Podívejte se, co udělat ve skleníku na podzim, aby byl na jaře opět připravený.
Skleník na podzim potřebuje péči
Skleník po sklizni rajčat, okurek, paprik a bylinek potřebuje údržbu. Právě tyto dny jsou ideální pro důkladný úklid a přípravu na další sezónu. Pomocí těchto jednoduchých kroků si na jaře ušetříte spoustu práce. Jak připravit skleník na další sezónu Co udělat se skleníkem po sklizni – Odstraňte všechny zbytky rostlin. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini 1. Odstraňte všechny zbytky rostlin
Při
úklidu skleníku na podzim začněte tím nejdůležitějším. Odstraňte všechny staré rostliny, stonky, listy i opadané plody. Poté zeminu zbavte veškerého plevele.
Zvláštní pozornost věnujte
rostlinám, které během letních měsíců trpěly chorobami nebo plísněmi. Napadené části nikdy nedávejte do běžného kompostu. V zimních měsících by v něm mohli přežít původci některých chorob a v další sezóně by se na zahradě mohl problém znovu objevit. Čtěte také: Co zasadit v září: 9 rostlin, které ještě před zimou stihnou zakořenit 2. Vyčistěte skleník od zeminy a nečistot
Po odstranění všech rostlin ukliďte prostor kolem konstrukce. Nezapomeňte také na místa, kde se mohou ukrývat škůdci.
Zeminu lehce prokypřete a povrch srovnejte. V tuto dobu však není třeba půdu hluboce obracet.
3. Umyjte sklo nebo polykarbonát
Povrch skla či polykarbonátu je během sezóny vystaven povětrnostním vlivům, prachu a nečistotám a je místem, kde se může ukrývat mnoho patogenních zárodků. Navíc špinavé stěny propouštějí méně světla.
Povrch proto důkladně omyjte zvenku i zevnitř. Odstraňte prach, řasy a další usazeniny. Pro čištění použijte horkou vodu a šetrný dezinfekční prostředek. Vyhněte se agresivní chemii, která by mohla poškodit materiál.
Co udělat se skleníkem po sklizni – Zkontrolujte konstrukci. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Kompost v září: Co do něj patří, čemu se vyhnout a jak připravit kvalitní humus na jaro 4. Zkontrolujte konstrukci
Podzimní
úklid skleníku je ideální příležitost pro jeho kontrolu. Prohlédněte spoje, těsnění, šrouby, větrací okénka a dveře.
U polykarbonátového skleníku zkontrolujte všechny desky, zda nejsou prasklé nebo jinak poškozené. Drobné opravy je lepší udělat právě na podzim než problém řešit na jaře.
5. Připravte půdu na další sezónu
Po sklizni je důležité vrátit půdě část organické hmoty. Podle jejího stavu zapracujte dobře vyzrálý kompost nebo jiný organický materiál.
S přihnojováním to ovšem nepřehánějte. Příprava půdy je důležitá především tehdy, když víte, co půda skutečně potřebuje a jaké plodiny v ní budete v příštím roce pěstovat.
Co udělat se skleníkem po sklizni – Myslete na choroby a škůdce. Foto: PlanetaZahrady.cz – vytvořeno pomocí AI Gemini Čtěte také: Zahrada na konci léta: 7 věcí, na které je právě teď ten správný čas 6. Myslete na choroby a škůdce
Skleník je místem, kde se často objevují plísně, molice, mšice nebo jiní škůdci. Pokud jste si takového problému během sezóny všimli, podzimnímu úklidu věnujte ještě větší pozornost.
Pro dezinfekci prostoru můžete použít sirný knot podle návodu výrobce, který pomůže omezit choroboplodné zárodky a některé přezimující škůdce na površích. Pro dezinfekci půdy použijte vhodný přípravek a aplikujte ho vždy podle doporučení od výrobce. Někteří zahrádkáři používají vápno, ale to slouží především k úpravě pH půdy.
Tip redakce PlanetaZahrady
S podzimním úklidem skleníku není třeba čekat až do prvních mrazů. Ideální je pustit se do něj krátce po sklizni poslední úrody, kdy jsou rostlinné zbytky ještě dobře viditelné a počasí přeje práci venku. Čistý, uklizený a vydezinfikovaný skleník pak na jaře jednoduše otevřete a můžete začít novou sezónu.
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Autor:
Kristýna Franclová
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(Článek byl připraven s využitím ChatGPT a AI Gemini při návrhu struktury a jazykové úpravě textu.)