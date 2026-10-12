Dokážete to spočítat z hlavy? Najděte výsledek rovnice 5(3x - 4) - 2x + (x + 6) = 9x - 20

Dokážete to spočítat z hlavy? Najděte výsledek rovnice 5(3x - 4) - 2x + (x + 6) = 9x - 20Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Dokážete to spočítat z hlavy? Najděte výsledek rovnice 5(3x - 4) - 2x + (x + 6) = 9x - 20Zdroj: Shutterstock
Článek byl publikován 12.10.2026 05:45
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