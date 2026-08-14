Docent III, Gerta Schnirch, StarDance, Na jednoho i Nedělní debata. ČT představuje podzimní program

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Docent III, Gerta Schnirch, StarDance, Na jednoho i Nedělní debata. ČT představuje podzimní programPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Diváky České televize čeká rekordní nabídka původní české tvorby v čele s dvoudílným filmem Gerta Schnirch, návrat StarDance k jubilejnímu 20. výročí, nový formát Talk show Na jednoho i zásadní proměna politické publicistiky v podobě Nedělní debaty. Sportovní fanoušky čeká mimořádně nabitý podzim včetně návratu Davis Cupu do pražské O2 areny po třinácti letech a účasti české ženské basketbalové reprezentace na mistrovství světa po dvanácti letech.
Docent 3, Česká televize
Zdroj: Česká televize
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Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...Všechny články tohoto autora →
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