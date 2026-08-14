Hygienici zrušili zákaz pro Hamerské jezero, kvalita vody je přesto špatnáPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hygienici zrušili zákaz pro Hamerské jezero, kvalita vody je přesto špatná
Liberecký magistrát chystá stěhování asi šestiny svých úředníků. Část zámku v horním centru města a bývalou...
Stovky prověřených osob, desítek vozidel a nasazení špičkové techniky. Cizinecká policie se společně s...
Zatímco bazénovou filtraci za tisíce korun pronesl bez povšimnutí, aniž by ji zaplatil, osudným se mu stal...
Fanoušci cyklistiky z Liberce a okolí mají pohotovost. V pátek odpoledne do Libereckého kraje zamíří...
Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...Všechny články tohoto autora →
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