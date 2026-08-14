Majitel Lakers Jerry Buss ml. vydělal za 10 měsíců přes 50 miliard Kč. Úřady ho vyšetřují kvůli daňovým podvodům

Upřesněme hned na startu: muž, který na Lakers vydělal, není Jerry Buss ml. Jmenuje se Mark Walter, šéf investiční skupiny Guggenheim Partners. 30. října 2025 oficiálně uzavřel převzetí většinového podílu v nejslavnější basketbalové franšíze při valuaci 10 miliard dolarů. O deset měsíců později, 12. srpna 2026, agentura AP oznámila, že Walter dohodl další prodej, tentokrát Joshui Kushnerovi a Bobu Igerovi, při valuaci 12,5 miliardy dolarů. Rozdíl mezi nákupem a prodejem? Dva a půl miliardy dolarů. Při kurzu ČNB 21,287 Kč za dolar z konce června 2026 je to zhruba 53,2 miliardy korun hrubého papírového zisku, ještě před náklady a daněmi.
Jak se vydělá 53 miliard za necelý rok
Walterův zisk nevznikl tím, že by Lakers za deset měsíců dramaticky zvýšili tržby nebo vyhráli titul. Celá částka je rozdíl mezi dvěma transakcemi, přeceněním franšízy na trhu, kde ikonické sportovní značky fungují jako raritní investiční aktiva.
Axios popsal mechaniku obchodu takto: Joshua Kushner a Bob Iger původně zvažovali vstup do NBA přes plánovaný expanzní tým v Las Vegas. Když se dozvěděli, že Walter by mohl být ochoten prodat, přesedlali na Lakers. Zaplatili prémii za zkratku, okamžitý vstup do ligy s šestnácti tituly, LeBronem Jamesem v historii a jednou z nejsilnějších sportovních značek planety. Žádná aukce, žádné čekání na expanzi. Tři dny jednání a dohoda stála na stole.
Pro srovnání: prodejní cena 12,5 miliardy dolarů odpovídá asi 266 miliardám korun. Sparta Praha za sezonu 2024/25 vykázala 710,8 milionu korun z UEFA, 593,5 milionu z obchodních výnosů a 233,9 milionu ze vstupného. Slavia za osmnáct měsíců do června 2025 dosáhla čistého obratu 2,366 miliardy korun. Walterův hrubý zisk tak odpovídá zhruba 22,5násobku ročního obratu Slavie. Prodejní cena celého klubu pak asi 112násobku.
Co prověřují federální úřady
Paralelně s basketbalovým obchodem se kolem Waltera stahuje regulatorní smyčka, ale jinde, než by titulek naznačoval. Ve veřejně dostupných zdrojích se nepodařilo dohledat obžalobu z daňových podvodů. Doložené prověřování míří na Walterovy pojišťovny Delaware Life a Clear Spring a na části samotného Guggenheimu.
Bloomberg Law v červenci 2026 popsal, že obě pojišťovny obdržely v únoru 2026 takzvaná grand jury subpoenas, předvolání k předložení dokumentů federální porotě. Jádrem je otázka, zda firmy správně zveřejnily miliardy dolarů v investicích do soukromých úvěrů navázaných na další části Walterova impéria. Los Angeles Times doplnil, že jde o zhruba 16 miliard dolarů v nedostatečně přiznaných půjčkách a investicích mezi spřízněnými subjekty. Materiál SEC potvrzuje, že interní přezkum vedl k opravě dřívějších zveřejnění o transakcích mezi spřízněnými stranami.
Důležité je, co v dokumentech chybí: žádný z veřejně dostupných zdrojů nepopisuje obvinění mířící přímo na Lakers jako organizaci ani na baseballové Dodgers, které Walter rovněž vlastní.
Souvisí prodej s vyšetřováním?
Přímou vazbu mezi prodejem Lakers a federálním prověřováním veřejné zdroje nepotvrzují. Axios ale upozorňuje, že Walter nevedl standardní prodejní proces, žádný investiční bankéř, žádná soutěž nabídek. Načasování je nápadné: grand jury subpoenas v únoru, oznámení prodeje v srpnu. Podle nás nejblíž realitě sedí formulace „mimořádně výhodný exit v momentu, kdy nad impériem visí regulátoři“, nikoli doložený útěk před spravedlností.
Dvě vrstvy vysvětlení se přitom nevylučují:
- Rekordní nabídka, která předběhla trh. Kushner s Igerem přišli sami a nabídli o 25 % víc, než Walter platil necelý rok předtím. Odmítnout takový zisk by vyžadovalo silný důvod držet.
- Tlak na likviditu. Pokud Walterovo finanční impérium čelí regulatorním nákladům a reputačnímu riziku, rychlá monetizace nejcennějšího aktiva dává strategický smysl.
Kdo jsou noví kupci a co čeká Lakers
Joshua Kushner, zakladatel investiční firmy Thrive Capital, a Bob Iger, bývalý a současný šéf Disneyho, tvoří na první pohled neobvyklý tandem. Kushner se veřejně politicky vymezuje vůči konzervativním postojům své rodiny, opakovaně přispíval progresivním kandidátům. Iger má zkušenost s řízením jedné z největších mediálních společností světa a od roku 2024 spoluvlastní ženský fotbalový klub Angel City FC, jehož valuace pod jeho vedením vzrostla z 280 na 340 milionů dolarů a zůstává nejvyšší v celé NWSL.
Dohoda o prodeji ještě není definitivní. Musí ji schválit NBA Board of Governors, jehož nejbližší zasedání je plánované na září 2026. Luka Dončić napsal, že se na spolupráci s novými majiteli těší. Magic Johnson obchod veřejně pochválil. O budoucí roli Jeanie Bussové, dcery zakladatele a dosavadní tváře organizace, zatím jasno není.
Co to říká o ceně sportovních značek
Walterův desetiměsíční obchod je extrém, ale ne anomálie. Valuace franšíz NBA rostou tempem, které nemá v tradičním byznysu obdobu. Ještě nedávno platil za rekord prodej Boston Celtics těsně přes 6 miliard dolarů. Charlotte Hornets se prodali za 3 miliardy. Lakers teď posouvají laťku na 12,5 miliardy, a kupci zaplatili dobrovolně, bez aukčního tlaku.
Sportovní kluby se definitivně přestaly obchodovat jako rodinné dědictví a staly se vzácnými aktivy s omezenou nabídkou, kde cenu neurčuje cash flow, ale prestiž a exkluzivita vstupu.
Mark Walter na tom vydělal víc než padesát miliard korun za necelý rok. Jestli to byl geniální tah, nebo vynucený exit pod tlakem okolností, ukáže až výsledek federálního prověřování. Jedno je jisté: příště, až někdo řekne, že sport je jen hra, připomeňte mu tuhle částku.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta