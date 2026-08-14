Dědeček sypal pod okurky popel a sklízel dvojnásobek. 20 let jsme to dělali jinak, než nám ukázal tři pravidla

Dědeček sypal pod okurky popel a sklízel dvojnásobek. 20 let jsme to dělali jinak, než nám ukázal tři pravidlaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Ideální zálivka pro okurky: Perfektní úrodu zařídí popel či hnůj
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Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...Všechny články tohoto autora →
- Jabloně obalí pavučinami a mohou je úplně odlistit. Strom ale ještě nemusí být ztracený
- Popel na okurky funguje jen dvakrát v červenci. Kdo ho sype jinak, riskuje spálené listy a žádnou úrodu
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