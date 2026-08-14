Neuvěřitelná postava Dany Morávkové: Herečka zazářila v outfitu, o kterém nyní mluví celý internet

Dana Morávková po létě plném cest a odpočinku zas najela do pracovního tempa. Na společenské akci zaujala výrazným modelem i jistotou.
Letošní prázdniny si herečka užila po všech stránkách. V rozhovoru pro Super připomněla, že od manžela Petra Maláska dostala k narozeninám cestu do New Yorku. Sama pak popisovala, že hodně chodili a cestovali. A to je na jejím aktuálním vystupování vidět možná víc než jakýkoli módní trend — působí odpočatě a připraveně naskočit zpět do pracovního tempa, jak jsme v redakci In-Lifestyle.cz zaznamenali.
Podzim pro ni nezačíná od nuly, ale v plném zápřahu
Morávková nevstupuje do nové sezony jako někdo, kdo po létě teprve hledá rytmus. Má už teď jasně daný pracovní režim. Pro změní rozhovor se Super jmenovala divadlo, zájezdy, ranní vysílání i návrat do seriálu Ordinace v růžové zahradě. To je důležitý kontext i pro její veřejná vystoupení. Nejsou to izolované módní momenty, ale součást období, kdy bude znovu hodně vidět.
Na společenské akci spojené s podzimním schématem své domovské televize vsadila na výrazný model, který ji z davu vytáhl úplně přirozeně. Ne kvůli přehnanosti, spíš kvůli barvě a střihu. Tady se znovu ukazuje její dlouhodobě čitelný styl: Dana Morávková málokdy sází na efekt za každou cenu, raději vybere outfit, který funguje ve světlech reflektorů i na fotografiích.
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Léto 2026 naznačilo, že na podzim půjde cestou lehkosti a pohybu
Zajímavé je sledovat, jak do sebe letošní letní vystoupení zapadají. Na červnové oslavě narozenin krále Karla III., z níž též sdílela fotky na svém Instagramu, na britské ambasádě oblékla saténové kalhoty, asymetrický top a stříbrné lodičky. Už tehdy bylo patrné, že jí sedí čisté linie, měkčí materiály a výraznější detail místo zbytečné přeplácanosti.
Teď zvolila ale úplně jiný typ modelu, princip však zůstal podobný. Výrazná barva, sebejistý střih, minimum rušivých prvků. V tom je možná zajímavější její podzimní příprava než samotný jeden outfit. Nepůsobí dojmem, že by chtěla každou akci přehrát novou image. Spíš si drží rukopis, který je rozpoznatelný a přitom ne nudný.
Vrací se i k tomu, co dělala dávno před kamerami
Léto a závěr roku u ní navíc nejsou jen o společenských večírcích. Po letech se totiž objevila i jako krasobruslařka. To není drobnost do životopisu. Na jejím oficiálním webu stojí, že je dvojnásobnou juniorskou mistryní republiky v tancích na ledě. Když se k tomu přidá herectví, choreografie a dlouholetá práce před kamerou, odpovídá to i na otázku, proč na akcích působí tak jistě, bez nápadné snahy o pozornost.
Podzim bývá pro televizní tváře nejtěžší část roku. Programy se rozjíždějí naplno, přibývá natáčení, společenských událostí i divadelních termínů. U Morávkové ale letošní léto 2026 ukázalo, že do téhle části sezony vstupuje v dobré kondici. Nejen fyzicky, ale i profesně. A to bývá na výsledku vidět víc než samotná značka šatů.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Dana Morávková na společenské akci zazářila v elegantním outfitu: Vypadá, že je v bezvadné formě byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.