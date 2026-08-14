Halina Pawlowská pozdravila z dovolené v Itálii: Pod její nádhernou fotkou z pláže se sešly stovky fanoušků

Halina Pawlowská vyrazila na dovolenou do italského Cerva v Ligurii a na sociálních sítích se podělila o záběry. Lidé ji zahrnuli komplimenty.
Cervo leží na pobřeží Ligurie, asi třicet kilometrů od Nice. Úzké středověké uličky, barokní kostel vysoko nad mořem a výhled na Středozemní moře, to je Cervo v kostce. Vesnička se řadí mezi nejkrásnější v Itálii a není těžké pochopit, proč si ho Pawlowská vybrala. Nezůstala ale jen u pobytu u vody. Z toho, co sdílela na sociálních sítích, bylo patrné, že si dovolenou užívá po svém a s chutí.
Růžové šaty a moře: Záběry, které fanoušky dostaly
Italský pobyt začala dle profilu na Instagramu v hotelu Falkensteiner v Bolzánu, kde si dala sushi. „Jsme v Bolzánu, v hotelu Falkensteiner, kde je japonská restaurace. Tak naši italskou dovolenou zahájíme sushi,“ napsala fanouškům. Fotografie z Cerva, na nichž Pawlowská pózuje u moře v růžových šatech, vzbudily okamžitý ohlas. Podle Super byla v těch šatech doslova nepřehlédnutelná, a tentokrát v tom nejlepším slova smyslu. Fanoušci jí psali, že působí mladší než dřív, jedna z reakcí zněla stručně: „Jste neuvěřitelně ženská.“
Nebála se však ukázat také na pláži, v turbanu, do něhož si zabalila vlasy. Její spokojený úsměv jen nasvědčuje tomu, že si dovolenou a odpočinek užívá plnými doušky. Stále však píše, cestuje a glosuje dění kolem sebe. „Kreativní turban z parea. Poslední den na pláži. Zítra návrat ke psům, mailům, vaření a psaní. Už se docela těším…nicméně platí: Když mám hoře, pomůže mně moře,“ uvedla k fotografii v turbanu.
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Sedmdesát jedna a žádná omluva za to
Mnohé zaujme hlavně její vztah k věku. Přesněji řečeno to, že z něj nedělá téma. Nepíše kolem něj příběh, neomlouvá se za něj a už vůbec ho nepoužívá jako důvod ke zvolnění. Itálie, sushi v Bolzánu, procházky po ligurijském pobřeží, fotografie u moře a mnohem více.
Nejde navíc o celebritu, která by svůj věk skrývala za filtry nebo pečlivě aranžovaným světlem. Snímky z dovolené působí přirozeně, a právě to na nich fanoušky zjevně baví nejvíc. Usměvavá, v klidu, s mořem za zády, bez potřeby vypadat jinak, než opravdu vypadá.
Ligurie k takové náladě ostatně svádí. Středomořské světlo, pomalejší rytmus dne, jídlo, které se neodbývá. Cervo je navíc dost malé na to, aby si člověk dovolil zpomalit, ostatně dle Wikipedie v něm žilo v roce 2023 jen 1 086 obyvatel. Žádné přeplněné bulváry, žádný shon. Jen úzké uličky, moře a výhled, který se člověku vrací do hlavy ještě dlouho po návratu.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Halina Pawlowská pozdravila z dovolené v Itálii: Díky fotce z pláže sklidila hromadu komplimentů byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.