Ani mouka, ani strouhanka. Do Česka dorazil trik na řízky z Rakouska. Jsou díky němu výrazně křupavější

Vídeňský řízek zná u nás každý a většina domácností ho připravuje pořád stejně. Mouka, vejce, strouhanka. Právě první krok téhle trojice ale rozhoduje o tom, jestli obal po vychladnutí zůstane křupavý, nebo zvláční. Řízek je přitom rakouský vynález a od našich sousedů se k nám šíří i jednoduchý fígl, díky kterému zlatavá kůrka vydrží křehká mnohem déle. Klíčem je jediná surovina, kterou má skoro každý doma ve spíži.
Slabým místem řízku je pšeničná mouka
V tradičním postupu se plátek masa nejdřív obalí v hladké mouce, pak projde vejcem a nakonec strouhankou. Mouka má přitom jediný úkol, totiž pomoct vejci přichytit se k masu. Potíž je v tom, že vytváří poměrně silnou vrstvu, která při smažení nasákne tuk a obal pak rychle měkne.
První vrstva obalu rozhoduje o tom, jestli kůrka zůstane křupavá, nebo do druhého dne zvláční. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Trik, který k nám míří od rakouských sousedů, tuhle vrstvu jednoduše vymění. Místo pšeničné mouky přijde na řadu kukuřičný nebo bramborový škrob. Ten se na mase udrží v mnohem tenčí vrstvě, takže vejce lépe přilne a celý obal je rovnoměrnější. Rozdíl poznáte hned při prvním kousnutí, protože kůrka je lehčí, drží pohromadě a nesaje do sebe tolik mastnoty.
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Druhá výměna se týká poslední vrstvy. Klasickou strouhanku z pečiva můžete nahradit něčím, co křupe znatelně víc. Osvědčené jsou rozdrcené kukuřičné lupínky. Kůrka je po nich mimořádně křupavá a získá lehce sladký nádech, který ocení hlavně děti.
Podobně dobře zafunguje japonské panko, tedy hrubší a vzdušná strouhanka, kterou zvládnete i doma rozmixováním toastového chleba bez kůrky. Milovníci sytě zlaté kůrky ocení polentu, tedy kukuřičnou krupici. Nastrouhaný tvrdý sýr nebo parmazán dodají obalu vůni, mleté mandle a vlašské ořechy zase jemně oříškovou chuť a pestřejší výsledek. A kdo si rád hraje, může sáhnout po rozdrcených slaných krekrech nebo ovesných vločkách, i s nimi řízek příjemně křupe. Na půl kila masa bohatě vystačí pár lžic škrobu a dvě hrsti nadrcených lupínků.
Náhrady strouhanky přehledně shrnuje následující tabulka:
Náhrada strouhanky Vlastnost obalu Rozdrcené kukuřičné lupínky mimořádná křupavost a lehce sladký nádech Japonské panko vzdušný obal z rozmixovaného toastového chleba Polenta (kukuřičná krupice) sytě zlatá křupavá kůrka Nastrouhaný tvrdý sýr nebo parmazán vonný obal Mleté mandle či vlašské ořechy jemně oříšková chuť a pestřejší výsledek Rozdrcené slané krekry příjemné křupání Ovesné vločky příjemné křupání Proč obal ze škrobu vydrží křupavý i druhý den Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder
Největší výhoda se ukáže až následující den. Zatímco strouhanka do rána navlhne a řízek zvláční, obal založený na škrobu zůstává křupavý mnohem déle. Škrobem přitom můžete mouku vyřadit úplně, nebo si ho jen přimíchat do strouhanky, ideálně jednu část škrobu na dvě části strouhanky, když se klasické chuti nechcete vzdát.
Příjemným bonusem je, že kukuřičný škrob i kukuřičné lupínky neobsahují lepek. Řízek v takovém obalu si tedy dopřejí i lidé, kteří se pšenici vyhýbají, aniž by museli slevit z křupavé kůrky.
Jak na dokonale křupavý řízek krok za krokem
O výsledku rozhodne pár maličkostí:
Než se pustíte do obalování, otřete plátky masa dosucha a přebytek škrobu z povrchu oklepejte. Silná vrstva by obalu jen přitížila. Vejce rozšlehejte samotná, bez mléka i smetany. Zředěná vajíčka totiž obal změkčí. Obalené kousky pak nechte zhruba deset minut poležet. Škrobová vrstva se za tu dobu na masu pevně naváže a na pánvi neodskočí. Přečtěte si také: Bramborové knedlíky se vám nikdy nerozvaří. Stačí 1 přísada, kterou používá každá kuchařka ve školní jídelně
Roli hraje i teplota tuku. Nejlépe funguje rozmezí 175 až 180 °C. Tuk musí být před smažením poctivě rozpálený, jinak se obal místo uzavření nasaje mastnotou a zvláční. Když je naopak přehřátý, povrch zhnědne dřív, než se maso uvnitř stačí propéct. Smažte řízky zhruba dvě minuty z každé strany, dokud nezezlátnou. Usmažené kousky pak nechte ležet jen v jedné vrstvě, aby je vlastní pára zase nezměkčila. Ideální je mřížka, kde zespodu proudí vzduch a kůrka zůstane křehká.
Zdroje: https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-mit-rizky-krupave-i-druhy-den-rady-a-tipy/, https://www.heute.at/s/kein-mehl-sternekoch-verraet-schnitzel-knusper-trick-120234896, https://www.nasdum.eu/bez-mouky-a-strouhanky-krupavy-rizek-usmazite-i-jinak/, https://www.kondice.cz/jidelnicky-a-recepty/v-cem-obalit-rizek/, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/cim-nahradit-strouhanku-40000425.html, https://cooky.cz/extra-efekt-pro-krupave-rizky-staci-vynechat-mouku-recept/