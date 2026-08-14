Za mytí auta na vlastní zahradě hrozí až 20 000 Kč pokuty. V létě zpřísňují kontroly dvojnásobně

Když se nevinná údržba změní v drahou chybu
Představa, že na svém vlastním pozemku si můžeme dělat, co chceme, je v české společnosti hluboko zakořeněná. Když o víkendu vysvitne slunce, tisíce řidičů vytáhnou na zahradu hadice a šampony, aby svým vozům dopřáli zářivý lesk.
Málokdo si však uvědomuje, že tímto zdánlivě banálním jednáním riskují obrovské nepříjemnosti. Česká legislativa totiž na ochranu přírody nahlíží nekompromisně. Jakmile se voda dotkne karoserie a steče do země, spouští se přísný právní mechanismus.
Příběh pana Libora: Jak jedno odpoledne stálo 95 000 Kč
Jak snadno se lze dostat do vážných potíží, ukazuje příběh pana Libora, majitele rodinného domu v příměstské zástavbě. Ten se rozhodl v sobotu odpoledne umýt své zablácené auto na zatravněné ploše své zahrady za použití kbelíku s vodou a běžného autošamponu.
Voda se saponátem, zbytky motorového oleje a brzdovým prachem obsahujícím těžké kovy se okamžitě vsákly do půdy. Jeho soused, se kterým měl pan Libor dlouhodobé spory, jeho jednání natočil na mobilní telefon a podal oficiální podnět na místní odbor životního prostředí.
Odbor životního prostředí mu udělil pokutu ve výši 10 000 Kč za přestupek proti vodnímu zákonu.
Jelikož pan Libor myl auto pouhých 10 metrů od sousedovy studny, čímž porušil minimální vzdálenost 15 metrů stanovenou vyhláškou č. 146/2024 Sb., a rozbor vody prokázal kontaminaci studny ropnými látkami, soused uplatnil nárok na náhradu škody podle občanského zákoníku.
Pan Libor musel uhradit náklady na vyčištění studny a náhradní zásobování souseda pitnou vodou v celkové výši 85 000 Kč. Celkové náklady za jedno domácí umytí auta se tak vyšplhaly na 95 000 Kč.
Mýtus o čisté vodě a starých vyhláškách: Co dnes skutečně platí?
Mezi českými řidiči koluje celá řada nebezpečných mýtů. Jedním z nejčastějších omylů je přesvědčení, že pokud k mytí nepoužijete saponát, ale pouze čistou vodu, je vše v naprostém pořádku.
To je však zásadní omyl. I při použití čisté vody totiž dochází ke smývání provozních kapalin, olejů a brzdového prachu z karoserie a podvozku, což z ní okamžitě činí odpadní vodu kontaminovanou závadnými látkami.
Další dezinformace se týkají legislativy. Mnoho zdrojů stále uvádí, že minimální vzdálenost mycí plochy od studny (15 až 40 metrů) upravuje vyhláška č. 501/2006 Sb. Tato vyhláška však byla k 1. červenci 2024 zrušena a nahrazena novou vyhláškou č. 146/2024 Sb. o požadavcích na výstavbu.
Média také často podceňují výši trestů pro firmy, když tvrdí, že maximální pokuta pro podnikatele je jeden milion korun. Ve skutečnosti podle aktuálního znění vodního zákona hrozí právnickým osobám za závažné delikty na úseku ochrany vod pokuta až do výše 10 000 000 Kč.
Drsná realita zákona: Pokuty, které vám mohou zruinovat rozpočet
Základním pilířem ochrany našich vod je zákon č. 254/2001 Sb. (vodní zákon). Podle ustanovení § 39 odst. 9 je striktně zakázáno mýt motorová vozidla ve vodních tocích nebo na místech, kde by mohlo dojít k ohrožení jakosti povrchových nebo podzemních vod.
Mytí na nezpevněném povrchu, jako je tráva, hlína či štěrk, je nelegální. Odpadní voda totiž obsahuje ropné látky, těžké kovy z brzdového prachu a chemické saponáty.
Pokud toto pravidlo porušíte jako fyzická osoba, hrozí vám pokuta až 20 000 Kč. Pokud však dojde k reálnému úniku závadných látek do vod, může se pokuta vyšplhat až na 100 000 Kč. V extrémních případech nedovoleného vypouštění odpadních vod s obsahem nebezpečných látek se sankce může teoreticky vyšplhat až na 500 000 Kč.
Situaci dále komplikuje zákon č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník), který stanovuje plnou odpovědnost majitele vozidla za škody způsobené na životním prostředí nebo cizím majetku. Pokud navíc myjete auto v chráněné krajinné oblasti (CHKO), národním parku či ochranném pásmu vodních zdrojů, zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny podmínky ještě výrazně zpřísňuje.
Hlas veřejnosti versus neúprosná ochrana přírody
Reakce veřejnosti na tato přísná pravidla bývají často plné nepochopení a hněvu. Slova jednoho z řidičů, jak píše v diskusi na Facebooku, mluví za vše:
To už si člověk nemůže na vlastním pozemku ani opláchnout auto od prachu? Za chvíli budeme platit pokutu i za to, že na auto prší. Kocourkov! Chápu, že se nemá vypouštět olej do potoka, ale dělat vědu z jednoho kýblu s vodou na vlastním trávníku je prostě buzerace.
Odborníci však varují, že i zdánlivě malé množství škodlivin může napáchat nevratné škody. Veronika Krejčí, tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí ČR, k tomu dodává jasné stanovisko: „Při mytí auta je důležité si uvědomit, že motorová vozidla obsahují řadu látek, které mohou poškodit životní prostředí. Vlastnictví pozemku v tomto nehraje roli,“ citoval Veroniku Krejčí server Kupi.
Předtím, než příště vezmete do ruky houbu a kbelík na své zahradě, dobře si spočítejte rizika. Čisté auto za desítky tisíc korun pokuty a zničené sousedské vztahy rozhodně nestojí.
Zdroje článku: Pozor na mytí auta na zahradě: Hrozí vám vysoká pokuta!, Češi umývají auta na zahradě nebo na dvorku. Přitom vůbec netuší, jaké pokuty hrozí, Chcete si na vlastní zahradě umýt auto? Podle zákona to často není možné a může za to být vysoká pokuta - auto-mania.cz, Mytí auta na vlastním pozemku? Zákon mluví jasně, pokuty nejsou malé! - Autotrip.cz, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková