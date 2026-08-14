Leoš Mareš otevřeně o návratu k SuperStar: Dnešním soutěžícím bych mohl být tátou!Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Leoš Mare promluvil o SuperStar.
Oblíbená herečka Marta Dancingerová (34) si nenechala ujít tiskovou konferenci TV Nova k podzimnímu...
1 Václav Zeman Finalista s číslem 1, Václav Zeman, vstupuje do soutěže nejen s charismatem, ale i s čerstvě...
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