Nejsilnější přírodní antibiotikum připravíte ze dvou běžně dostupných ingrediencí. Objevte jejich skutečnou sílu

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Nejsilnější přírodní antibiotikum připravíte ze dvou běžně dostupných ingrediencí. Objevte jejich skutečnou síluPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
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Lidé stále častěji hledají alternativní antibiotika, a to nejlépe v přírodní formě, jako náhradu za farmaceuticky vyráběná léčiva. Patří k nimi i med a kurkuma.
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
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Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...Všechny články tohoto autora →
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