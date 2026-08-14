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Pavla Tomicová nikdy nevypadala lépe: Když ukázala tvář, všem spadla brada!

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Herečka Pavla Tomicová (64) si nenechala ujít premiéru filmu Chica Checa, kterou naprosto odzbrojila svým perfektním lookem a stylingem. Jak zachytila redakce Aplausin.cz, Tomicová se v bílém elegantním kostýmku a dokonalým líčením stala královnou večera.
Pavla Tomicová nikdy nevypadala lépe: Když ukázala tvář, všem spadla brada!

Pavla Tomicová nikdy nevypadala lépe: Když ukázala tvář, všem spadla brada!

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

Web se zaměřuje na české i zahraniční celebrity, kulturní scénu, film, televizi, hudbu a společenské události. Čtenáři zde najdou rozhovory, příběhy známých osobností, zákulisní pohledy i zajímavosti, které dokreslují svět showbyznysu a veřejného života. Obsah je laděný spíše magazínově než...

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