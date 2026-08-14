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V sobotu ve 22:40 servíruje Nova filmový klenot, který prostě musíte vidět

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Představte si, že prožíváte nejhorší den svého života, na jehož konci vás čeká brutální smrt. A pak se znovu probudíte na stejném místě, se stejným děsem v očích, abyste celým tímto peklem prošli znovu. Již tuto sobotu večer v 22:40 vtrhne na obrazovky TV Nova strhující sci-fi klenot, který si pohrává s lidskou psychikou i časem.
V sobotu ve 22:40 servíruje Nova filmový klenot, který prostě musíte vidět

V sobotu ve 22:40 servíruje Nova filmový klenot, který prostě musíte vidět

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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