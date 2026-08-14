V sobotu ve 22:40 servíruje Nova filmový klenot, který prostě musíte vidět

Sobotní večer je stvořený k tomu, abyste se pohodlně usadili na gauči a nechali se unést příběhem, který vás přikove k obrazovce. Žádné ranní budíky, žádné povinnosti – jen vy a film, který nabízí nekompromisní podívanou plnou adrenalinu, kde každá chyba znamená okamžitý restart. Snímek za stovky milionů dolarů s hollywoodskou megastar v hlavní roli. Dokážete přežít vlastní konec?
Představte si muže, který nikdy nebojoval v první linii. Je to pouhý mluvčí, zbabělec v uniformě, který se snaží vyhnout jakémukoliv nebezpečí.
Osud ho však bez milosti vrhne přímo do nejbrutálnějšího válečného pekla na francouzském pobřeží. Lidstvo zde čelí neúprosné mimozemské hrozbě. Tato stvoření jsou vždy o krok napřed, jako by dokonale znala každý budoucí tah lidských armád.
Náš hrdina umírá během několika minut v blátě a krvi. Místo věčného klidu se však probouzí o den dříve. Je uvězněn v nekonečné časové smyčce, kde každá jeho smrt znamená nový, bolestivý restart.
Musí se spojit s legendární bojovnicí, která kdysi sdílela stejné prokletí, a společně se pokusit přepsat osud.
Zrodila se legenda: Na hraně zítřka
Tento geniální koncept přinesl v roce 2014 režisér Doug Liman ve svém přelomovém snímku Na hraně zítřka (Edge of Tomorrow). V hlavních rolích excelují hollywoodská megastar Tom Cruise jako William Cage a úchvatná Emily Blunt jako nekompromisní Rita Vrataski.
Film vychází z japonské ilustrované knihy All You Need Is Kill od Hirošiho Sakurazaky. Autor osobně navštívil natáčení v Londýně a byl vizuálním zpracováním i změnami v příběhu naprosto nadšen.
Scénář vytvořili Christopher McQuarrie, Jez Butterworth a John-Henry Butterworth. Vzali originální koncept a přetvořili ho v napínavou jízdu plnou humoru, emocí a nečekaných zvratů.
Písek, pot a miliony dolarů: Extrémní natáčení bez zeleného plátna
Doug Liman se rozhodl pro maximální fyzickou autenticitu. Klíčová scéna vylodění v Normandii se nenatáčela před zeleným plátnem v pohodlí studia.
Štáb nechal na obří venkovní pozemek britských studií Leavesden navézt stovky tun skutečného písku. Herci tak museli čelit reálnému prachu, ohlušujícím výbuchům a extrémním fyzickým překážkám.
To vše v těžkých exokostýmech, které vážily neuvěřitelných 35 až 60 kilogramů. Fyzické vypětí všech zúčastněných bylo enormní. Emily Blunt později vzpomínala, jak ji kostým doslova drtil a každý pohyb byl bojem.
Původní rozpočet filmu z roku 2014 činil 178 milionů USD. V přepočtu na hodnotu amerického dolaru v roce 2026 by dnes produkce stejného filmu stála přibližně 240 milionů USD. To vysvětluje, proč studio Warner Bros. tak intenzivně bojovalo o každý marketingový detail.
Mýty a pravda: Co se skutečně stalo na place
Kolem filmu dodnes koluje několik mýtů. Internetem se například šíří zprávy, že Emily Blunt byla těhotná během celého náročného natáčení v těžkých exokostýmech.
Skutečnost je však jiná. Během hlavního natáčení na přelomu let 2012 a 2013 těhotná nebyla a všechny extrémní scény zvládla sama. Otěhotněla až koncem roku 2013, kdy se vracela pouze na krátké dodatečné přetáčky.
Dalším častým omylem je tvrzení, že studio oficiálně změnilo název filmu na „Live Die Repeat“. Oficiální název však po celou dobu zůstal Edge of Tomorrow. Slovní spojení „Live. Die. Repeat.“ bylo pouze marketingovým sloganem na plakátech, který studio pro domácí video graficky zvětšilo.
V původní knize je hrdinou mladý japonský rekrut Keidži Kirija. Pro film byl však charakter kompletně přepsán na staršího, zbabělého amerického mluvčího Williama Cagea. Nešlo o bezmyšlenkovitý whitewashing, ale o záměrnou dekonstrukci typických hrdinských rolí Toma Cruise, což plně schválil i sám autor předlohy.
Triumf, který si získal srdce diváků
O skvělé atmosféře na place svědčí i gesto samotného Toma Cruise. Ten osobně zaplatil přes 100 000 USD za závěrečný večírek pro celý štáb a herce. Sám se ho však nezúčastnil, protože v té době ještě usilovně dokončoval poslední natáčecí záběry.
Snímek nakonec celosvětově utržil skvělých 370,5 milionu USD a získal si srdce diváků i kritiky. Na ČSFD.cz má hodnocení 86 %, na IMDb pak 7,9/10.
Zdroj: youtube.com
Slova jednoho z věrných diváků z databáze ČSFD.cz mluví za vše: „Takhle si představuji originální sci-fi! Po dlouhé době akčňák, který má dějovou jiskru, je něčím jiný a nepředvídatelný. Efekty naprosto dokonalé a hlavně nepřehnané. Tom Cruise po boku s překrásnou Emily Blunt, nemám co vytknout.“
Filmový kritik a publicista Cival z portálu MovieZone.cz dodává: „Tom Cruise potvrzuje, že si už čtvrtou dekádu zvládá vybírat projekty tak jako žádná jiná velká hollywoodská star. Tentokrát se řítí ve sci-fi nářezu, v němž opakovaně bojuje proti emzácké invazi – a ani na sekundu přitom neztratí odhodlání, zápal a válečné schopnosti, stejně jako humor a vychytralost. Režisér Doug Liman je zde ve své vrcholné chvíli.“
Pokud chcete na vlastní kůži zažít toto strhující dobrodružství plné adrenalinu, humoru a nečekaných zvratů, máte jedinečnou příležitost. Nalaďte si TV Nova v sobotu 15. srpna 2026 ve 22:40 a prožijte boj o osud lidstva znovu. Kolikrát byste museli zemřít vy, abyste zachránili svět?
Zdroje článku: csfd.cz, Wikipedie, imdb.com, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová