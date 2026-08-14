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Kdo má doma tuhle kuchařku po babičce, sedí na penězích. Antikvariát za ni dá klidně až 7 500 Kč

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Když se po babičce vyklízí kuchyňská police, staré kuchařky obvykle putují jako […]
Kdo má doma tuhle kuchařku po babičce, sedí na penězích. Antikvariát za ni dá klidně až 7 500 Kč

Kdo má doma tuhle kuchařku po babičce, sedí na penězích. Antikvariát za ni dá klidně až 7 500 Kč

Zdroj: Extrafit.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Extrafit.cz

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