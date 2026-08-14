Konec a zvonec. Sestra Húserky popsala neštěstí a podivné reakce jeho horolezeckého parťáka Holečka

Jednu SMS. To bylo všechno, co Eva Milovská dostala od muže, se kterým její partner odešel na osmitisícovou stěnu. „Ondra spadnul pri sestupu do trhliny a nebylo mu pomoci.“ Bez souřadnic, bez stisknutého SOS, bez dalšího vysvětlení. Pak začalo měsíce trvající hledání odpovědí, které rodinu přivedlo k závěru, že Holečkova verze hrdinského prvovýstupu a jeho verze tragédie se v klíčových bodech rozcházejí. Důležité upřesnění hned na úvod: ve veřejném rozhovoru, z něhož většina výhrad pochází, nemluví sestra Veronika Húserková, ale právě partnerka Eva Milovská.
Co se stalo na Langtang Lirungu
Ondrej Húserka a Marek Holeček společně provedli prvovýstup východní stěnou Langtang Lirungu (7 227 m) v Nepálu. Holeček cestu později pojmenoval „Ondrova hvězda“. Při sestupu Húserka spadl do trhliny. Holeček na svém webu popsal, že partnera našel s poškozenými zády, otokem víček a podezřením na skryté poranění hlavy. Podle jeho terénního odhadu šlo o zlomenou páteř.
Rodina ale tvrdí něco jiného. Pitevní zpráva, kterou po týdnech obdrželi z Nepálu, podle Milovské hovoří o dvou zlomených žebrech, nikoliv o zlomené páteři. Rozpor mezi Holečkovým terénním odhadem a lékařským nálezem je jedním z bodů, které rodinu přiměly zpochybnit celou Holečkovu verzi událostí.
Nestisknuté SOS a odmítnutá pomoc
Jádro rodinných výhrad netvoří samotný pád. Tvoří ho to, co následovalo:
- SOS tlačítko satelitního telefonu automaticky odesílá GPS souřadnice záchranným složkám. Holeček ho nestiskl. Na otázku proč měl podle Milovské odpovědět, že nevěděl, že tam takové tlačítko je. Telefon přitom vybitý nebyl.
- Odmítnutá pomoc italských záchranářů – rodina tvrdí, že v sobotu po nehodě byla k dispozici nabídka pomoci, kterou Holeček nevyužil.
- Koordinace záchrany přes rodinu – prvotní zajištění helikoptéry s dlouhým lanem šlo přes známého Milovské v Káthmándú a českého konzula, nikoliv přes Holečka.
Holeček ve své veřejné verzi uvedl, že plánoval přivolat pomoc až po zajištění Húserky na noc. Podrobnější technické vysvětlení k SOS tlačítku se ve veřejných zdrojích nepodařilo dohledat.
Fotky, oslavy a trestní oznámení
Spor se nezastavil u průběhu nehody. Milovská popsala, že rodina od Holečka dostala Húserkův mobil, foťák a peněženku těsně před pohřbem. Část fotografií z expedice měla být smazaná, přesto se některé snímky objevily v médiích. V září 2025 rodina podala trestní oznámení kvůli používání Húserkových fotografií Holečkem. Jde zatím o podání, nikoliv o pravomocný závěr.
K tomu přibyly fotografie z oslav Holečkových padesátin krátce po tragédii, které rodina vnímala jako projev neúcty. Holeček v prosinci 2024 kritiku odmítl jako „ubohý“ a tvrdil, že prožívá „normální smutek“ a že s rodinou komunikoval. Doložil prý zprávy i časovou osu událostí.
Ocenění, které rodina odmítla
Příběh dostal český institucionální rozměr 1. září 2025, kdy Český horolezecký svaz udělil prvovýstupu „Ondrova hvězda“ ocenění Výstup roku 2024. Rodina Ondreje Húserky cenu odmítla. Na oficiální stránce svazu stojí jen strohá věta: „Rodina Ondry Húserky ocenění odmítla.“ Holeček i sál uctili památku minutou ticha.
Slovenský horolezecký spolok JAMES přitom už v prosinci 2024 veřejně formuloval pochybnosti, zda Holeček udělal maximum a zda o všem informoval pravdivě a s respektem k pozůstalým. Pochybnosti tedy neformulovala jen rodina, stojí za nimi i oficiální slovenská horolezecká organizace.
Co říká etika hor a co říká zákon
Mezinárodní horolezecká unie UIAA stanovuje jasný etický rámec: nejdřív vlastní bezpečnost, pak pomoc postiženému, co nejrychlejší přivolání záchranných služeb a zákaz senzacionalizace události. Jde o etickou normu, ne o univerzálně vymahatelné právo; v extrémním terénu nechává prostor pro úsudek lezce. Právní rámec ale existuje: podle § 6 českého trestního zákoníku se trestnost činu českého občana posuzuje podle českého práva i tehdy, když k němu došlo v zahraničí.
Mezi Holečkovou verzí „udělal jsem vše, co bylo v mých silách“ a rodinnou verzí „zůstaly zásadní nejasnosti“ leží nestisknuté SOS tlačítko, rozpor v pitevní zprávě, smazané fotografie a odmítnuté ocenění. Žádný z těchto bodů sám o sobě nedokazuje vinu. Dohromady ale vykreslují obraz, ve kterém se oslavný příběh prvovýstupu a bolest pozůstalých už nedají sloučit do jednoho vyprávění.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Matěj Pokorný