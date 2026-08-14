Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
2 min

Alonso chce změnu: Algoritmy motorů F1 podle něj potřebují opravit

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Fernando Alonso upozorňuje, že současná generace pohonných jednotek formule 1 klade až příliš velký důraz na sofistikované algoritmy, které řídí využití elektrické energie. Podle zkušeného Španěla je třeba jejich fungování dále upravit a vylepšit, aby výsledný výkon nebyl tolik ovlivněn chováním systému při výjezdech ze zatáček.
Podle Alonsa rozhodují v F1 stále více algoritmy. Teď je třeba je vylepšit.

Podle Alonsa rozhodují v F1 stále více algoritmy. Teď je třeba je vylepšit.

Zdroj: SvětFormule.cz
Reklama
Další články z SvětFormule.cz
McLaren jako černý kůň podzimu? Podle Stelly je to reálné
McLaren jako černý kůň podzimu? Podle Stelly je to reálné
Cadillac zůstává bez bodů, Bottas ale vidí světlo na konci tunelu
Cadillac zůstává bez bodů, Bottas ale vidí světlo na konci tunelu

Valtteri Bottas tvrdí, že Cadillac dosáhl ve své debutové sezóně znatelného pokroku. Americký tým se...

Takhle se nestanou nejlepšími: Po slibném začátku vždy padnou
Takhle se nestanou nejlepšími: Po slibném začátku vždy padnou

Haas působí ve F1 už desátou sezonu a od svého vzniku patří mezi nejmenší a nejchudší týmy. Většinou se mu...

Urgentní cíl Budkowského? Konec opakovaných problémů
Urgentní cíl Budkowského? Konec opakovaných problémů

Po letní přestávce usedne do křesla šéfa Cadillacu Marcin Budkowski, který včera nahradil odvolaného...

Lowdon končí: Do Cadillacu přichází Marcin Budkowski
Lowdon končí: Do Cadillacu přichází Marcin Budkowski

Cadillac se v polovině své první sezóny v kolotoči F1 rozhodl přistoupit k radikálnímu kroku. Během letní...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

Web přináší aktuální informace, analýzy a komentáře z prostředí Formule 1, doplněné o novinky z dalších motoristických disciplín. Čtenáři zde najdou zprávy z paddocku, přehled výsledků, rozhovory s jezdci i pohledy do zákulisí týmů a závodní techniky. Články kombinují aktuální dění s...

Všechny články tohoto autora →
SvětFormule.cz
Další články z kategorie F1
Zobrazit více
SportF1Motosport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.