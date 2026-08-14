Alonso chce změnu: Algoritmy motorů F1 podle něj potřebují opravit

Fernando Alonso je přesvědčen, že je třeba provést opravy a vylepšení algoritmů pohonných jednotek ve formuli 1. U nové generace komplexních motorů hrají počítačové algoritmy klíčovou roli v tom, jak je energie během kola rozdělována, přičemž systém se neustále učí a vyvíjí, jak nejlépe využít 50 % výkonu z baterií.
To znamená, že jakékoli náhlé přetočení zadních kol nebo příliš agresivní přidání plynu při výjezdu ze zatáčky může narušit fungování systému a stát jezdce ztrátu vůči soupeři.
Piloti nejsou schopni rozložení energie sami ovládat. S tímto jevem se ale piloti setkávají delší dobu a Fernando Alonso hlavně poukazuje na systém kontroly trakce z poloviny prvního desetiletí tohoto století. Počítačové algoritmy pro rok 2026 vyžadují změnu.
„Myslím, že formule 1 byla vždycky trochu taková. Nemyslím si, že by o všem rozhodovali piloti, ani když jsme měli kontrolu trakce a některé další pomocné systémy.“
„Bylo to velmi specifické pro každý tým, každý tým to vyvíjel jiným způsobem, s odlišnými filozofiemi. Šlápli jste na plyn při výjezdu ze zatáček a některé vozy byly mnohem lepší než ostatní. Není to čistě talent pilota nebo jeho zásah při některých výjezdech.“
„Stejné je to se starty. Startuji už 25 let a zažili jsme mnoho různých předpisů. Nakonec vždycky některé vozy a některé týmy startovaly lépe než ostatní, a to s oběma vozy. Nejde jen o to, že někdo dělal něco jinak se spojkou, s technikou nebo s přidáváním plynu.“
„Oba vozy toho týmu byly buď extrémně dobré, nebo extrémně špatné. Myslím, že tým vždy rozhoduje o výkonu ve všech ohledech. Ale ano, myslím si, že s těmito současnými předpisy a nasazením baterií je tu něco, co je v algoritmech třeba opravit a vylepšit.“
„Myslím, že to všichni dobře chápou. Jsme v první polovině platnosti této sady předpisů, v prvním roce, a už se mluví o roce 2030 nebo 2031 a o motoru V8. Na příští rok už je schválena změna týkající se poměru spalovacího a elektrického dílu motoru.“
„Věci se posouvají vpřed a sportovní svět, týmy i všichni ostatní to dobře chápou. Jsem optimistický, že se situace v budoucnu zlepší a že bude lépe pochopeno, jaká jsou pravidla a jaké musí vozy být.“