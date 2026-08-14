Pozor, kde se koupete. Některá místa mají špatnou vodu, třeba Prýgl nebo Nové MlýnyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pozor, kde se koupete. Některá místa mají špatnou vodu, třeba Prýgl nebo Nové Mlýny
Z ulic jihomoravské metropole v červnu znenadání zmizely pojízdné stánky značky Kofi Kofi. Součástí místní...
Kozel utekl ze svého výběhu a toulal se mezi Jehnicemi a Ořešínem. Lidé ho tam našli vyčerpaného, proto...
Řekám na Moravě ubývá voda. Na polovině sledovaných míst klesly průtoky pod hranici hydrologického sucha....
Severní část kasemat na Špilberku, která prošla rekonstrukcí, se na Den Brna otevře veřejnosti. Nová...
Články z Brněnské Drbny přinášejí aktuální zpravodajství z jihomoravské metropole a jejího okolí – od politiky přes dopravu, kulturu, školství až po bezpečnostní a společenská témata. Obsah se zaměřuje na události, které přímo ovlivňují každodenní život místních obyvatel, ať už jde o nové...Všechny články tohoto autora →
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