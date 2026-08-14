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Tahle skleněná dóza stála za socialismu 14 Kčs. Dnes za ni sběratelé dávají až 6 000 Kč

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Za socialismu se do ní sypal cukr, mouka nebo bonbony a v obchodě za ni člověk nechal jen pár korun. Dnes dokáže ta samá skleněná dóza potěšit sběratele i majitelovu...
Tahle skleněná dóza stála za socialismu 14 Kčs. Dnes za ni sběratelé dávají až 6 000 Kč

Tahle skleněná dóza stála za socialismu 14 Kčs. Dnes za ni sběratelé dávají až 6 000 Kč

Zdroj: Bruneta v kuchyni
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Bruneta v kuchyni

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