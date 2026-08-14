Tahle skleněná dóza stála za socialismu 14 Kčs. Dnes za ni sběratelé dávají až 6 000 Kč

Za socialismu se do ní sypal cukr, mouka nebo bonbony a v obchodě za ni člověk nechal jen pár korun. Dnes dokáže ta samá skleněná dóza potěšit sběratele i majitelovu peněženku. Hlavně pokud je ze správného skla a přežila desítky let bez jediného šrámu.
Zelené sklo pod ultrafialovým světlem prozradí ten nejcennější kus
Úplně nejvíc sběratelé shánějí dózy z uranového skla. To má nazelenalý nádech a pod ultrafialovou lampou začne svítit, takže se pozná během vteřiny. Za autorskou uranovou dózu, jakou navrhl třeba Adolf Matura, dnes prodejci žádají přes tři tisíce korun.
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Vedle materiálu rozhoduje hlavně stav. Kupci si potrpí na dokonalost a i malý ťuk na hraně, vlasová prasklina nebo chybějící víčko dokážou stlačit cenu klidně na desetinu. Nejvýš stojí kusy, které přečkaly desítky let bez vady a mají původní pokličku. Váhu má i původ, tedy konkrétní sklárna, rozpoznatelný autorský tvar a méně obvyklé barvy jako pastelově modrá nebo zelená.
Levnou dózu kreslili věhlasní návrháři
Skleněné dózy na sypké potraviny se lisovaly v tuzemských hutích, které v roce 1965 sdružil národní podnik Sklo Union. Kusy, co se dnes objevují v aukcích, nesou nejčastěji značku Rudolfovy huti. Rozžhavená sklovina se strojově vtlačovala do kovových forem po tisících shodných kusů, takže dóza zůstávala levná a našla se doma skoro u každého.
Za obyčejným kuchyňským kouskem se přitom skrývala velká jména designu. Tvary navrhovali výtvarníci jako Rudolf Jurnikl, Vladislav Urban nebo právě Adolf Matura, jejichž práce dnes patří k nejvyhledávanějšímu českému designu své doby. Když rodiče takovou dózu kupovali, dali za ni kolem čtrnácti korun a řešili hlavně to, jestli se do ní vejde půl kila cukru.
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Běžná zachovalá dóza z lisovaného skla se prodává za pár set korun. Autorský kousek ze Sklo Unionu s květinovým dekorem seženete zhruba za 700 korun, takže žádné závratné sumy. Cena ale rychle roste u vzácnějších provedení, u kompletních sad a u perfektně dochovaných kusů, které atakují i šest tisíc. Výjimečné broušené dózy s kovovým víčkem jdou ještě výš.
Orientační ceny podle provedení shrnuje následující tabulka:
Provedení Orientační cena Běžná zachovalá dóza z lisovaného skla pár set korun Autorský kousek ze Sklo Unionu s květinovým dekorem zhruba 700 Kč Autorská uranová dóza od Adolfa Matury přes 3 000 Kč Kompletní dochované sady a nejhledanější kusy v perfektním stavu i 6 000 Kč Výjimečné broušené dózy s kovovým víčkem ještě výše než 6 000 Kč Proč staré sklo najednou letí Přečtěte si také: Ani káva, ani čaj. Češi letos v létě objevili nápoj, který doplní energii, ale hodí se i do největších veder
Zájem o české lisované a hutní sklo z druhé poloviny minulého století roste už řadu let a dávno přesáhl hranice. Těžké kolorované mísy, vázy i dózy, jaké kdysi patřily k běžné výbavě kuchyní, se dnes draží po celém světě a putují i do zahraničních sbírek.
Svou roli hraje prostá matematika nabídky a poptávky. V devadesátých letech, kdy Češi houfně měnili vybavení domácností za nové, skončily tisíce těchhle věcí v kontejneru nebo zapadly do sklepa, a tak jich dnes na trhu zůstalo málo. Přidává se k tomu i nostalgie. Lidem mezi třiceti a padesáti se při pohledu na takovou dózu vybaví kuchyně jejich rodičů a čisté geometrické tvary starého skla navíc sedí i do dnešních minimalistických interiérů.
Pokud takovou dózu doma objevíte, rozhodně ji nevyhazujte. Opatrně z ní setřete prach a tvar i dekor srovnejte s dobovými vzorníky a s výsledky už doběhlých dražeb. Kolik kousek reálně vynese, poznáte spíš ze skutečně dosažených cen než z těch vyvolávacích.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/stara-vaza-skrdlovice-vizner/, https://www.nespechej.cz/clanky/do-teto-nenapadne-stare-vazicky-byste-nikdy-nerekli-ze-ma-pro-sberatele-cenu-4-000-kc-po-cesku-jsou-jich-tisice-kusu-20260728-9556.html, https://antik-sy.com/cs/home/2484-doza-na-bonbony-lisovane-sklo-z-1-pol-20-stol.html, https://www.eantik.cz/unikatni-doza-z-uranoveho-skla-adolf-matura-sklo-union-150661-p/, https://www.czechglassguide.cz/cs/lisovane-sklo/10.html