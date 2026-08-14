Haaland vede žebříček 13 nejlépe placených hráčů Premier League. I poslední z nich bere přes 7 milionů Kč týdně

Když v lednu 2025 Erling Haaland podepsal na Etihad Stadium smlouvu až do roku 2034, nezajistil si jen desetiletý domov. Zajistil si platovou samotu. Žádný jiný hráč Premier League se mu podle veřejně dostupných databází nepřibližuje ani na osmdesát procent jeho odhadované fixní mzdy. A přesto, a to je na celém žebříčku možná nejpozoruhodnější, i hráč na jeho samém dně si týdně odnáší částku, za kterou by průměrný Čech musel pracovat přes jedenáct let.
Kdo sedí na mzdovém Olympu
Čísla, s nimiž pracujeme, pocházejí primárně z databáze
Capology a přehledu Sporting News. Obě platformy výslovně uvádějí, že jde o odhady, kluby individuální mzdy standardně nezveřejňují. Přesto jsou to nejspolehlivější veřejné zdroje, které máme.
Aktuální špička pro sezonu 2026/27 vypadá takto:
Pořadí Hráč Klub Odhad týdenní mzdy (£) 1. Erling Haaland Manchester City 525 000 2. Mohamed Salah Liverpool 400 000 3. Virgil van Dijk Liverpool 350 000 4. Bruno Fernandes Manchester United 300 000 5. Omar Marmoush Manchester City 295 000 6. Kai Havertz Arsenal 280 000 7. Alexander Isak Liverpool 280 000 8. Phil Foden Manchester City 280 000 9. Gabriel Jesus Arsenal 265 000 10. Gianluigi Donnarumma Manchester City 265 000 11. William Saliba Arsenal 250 000 12. Marc Guéhi Manchester City 250 000 13. Bukayo Saka* Arsenal ~300 000+
U Saky je nutná hvězdička. BBC i Sporting News pracují s balíkem „přes 300 tisíc liber týdně“, jenže Capology mu v čisté fixní mzdě aktuálně přisuzuje jen 195 tisíc. Rozdíl tvoří podpisový bonus a další složky rozložené do délky kontraktu. Podle toho, kterou metodiku zvolíte, Saka buď patří do první pětky, nebo vypadává z celé třináctky. Právě tady je vidět, jak křehké jsou mzdové žebříčky postavené na neoficiálních datech.
Haalandova platová samota
Pětadvacetiletý Nor nevede žebříček jen nominálně. Vede ho s propastným náskokem. Salah na druhém místě bere o 125 tisíc liber týdně méně, to je samo o sobě víc, než kolik podle odhadů vydělává většina hráčů Premier League. Van Dijk ztrácí 175 tisíc, Fernandes 225 tisíc.
Haaland si ovšem svou pozici obhajuje i na hřišti. V sezoně 2025/26 získal
Zlatou kopačku za 27 ligových gólů. Smlouvu do roku 2034 mu City neprodloužili ze sentimentu.
Od pátého místa dolů se žebříček zhušťuje do úzkých pásem: 295 tisíc pro Marmoushe, trojice Havertz, Isak a Foden na 280 tisících, pak 265 tisíc a 250 tisíc. Právě tato hustota ukazuje, že Premier League nevytvořila jednoho nebo dva superboháče a pak prázdno. Vytvořila celou platovou třídu, ve které je čtvrt milionu liber týdně vstupní práh.
Překvapení a kontrapunkty
Některá jména v žebříčku vyvolávají otázky. Omar Marmoush se na páté příčce ocitl po relativně krátkém působení v City; 295 tisíc týdně je pro hráče, který teprve buduje anglickou stopu, mimořádně vysoko. Marc Guéhi podepsal po lednovém přestupu z Crystal Palace pětiapůlletou smlouvu a okamžitě naskočil na 250 tisíc. Donnarumma, brankář, sedí na 265 tisících, v lize, kde gólmani tradičně nebývají v mzdové špičce.
A pak je tu Gabriel Jesus. Arsenal mu platí 265 tisíc liber týdně, přestože v lednu 2025 utrpěl vážné zranění předního zkříženého vazu. Jeho plat je spíš fosílií staršího kontraktu než odrazem aktuální formy. Na opačném pólu stojí van Dijk: kapitán Liverpoolu, 38 ligových startů z 38 v minulé sezoně, šest gólů. Nebo Bruno Fernandes s rekordními 21 asistencemi a cenou Golden Playmaker. U těchto jmen mzda sleduje výkon. U jiných sleduje vyjednávací pozici v momentě podpisu.
Zajímavý je i pohled na přestupní částky. Isak přišel do Liverpoolu za hlášených 125 milionů liber, tedy v jednom z nejdražších transferů mezi prvoligovými kluby. Na fixní mzdě je přesto „jen“ na 280 tisících týdně, pod Salahem i pod Haalandem. Přestupní částka je jednorázová investice, mzda průběžný závazek. Obě čísla často nesledují stejnou logiku.
Kolik je to v korunách, a co to říká o propasti
Při orientačním kurzu 28,56 Kč za libru vychází Haalandova týdenní mzda na zhruba 15 milionů korun. Ročně asi 780 milionů. Titulek ale mluví o spodní hranici žebříčku, a právě ta je pro nás nejúdernější.
I hráč na 250 tisících librách týdně (Saliba nebo Guéhi) si přijde na přibližně 7,14 milionu Kč týdně. Ročně je to asi 371 milionů korun. Průměrná hrubá měsíční mzda v Česku byla v prvním čtvrtletí 2026 podle Českého statistického úřadu 50 282 Kč, tedy necelých 604 tisíc ročně. Poslední muž v elitní třináctce tak za rok vydělá tolik co 615 průměrných Čechů dohromady.
A česká fotbalová liga? Podle odhadů FootyStats je nejlépe placeným hráčem Chance Ligy Albion Rrahmani ze Sparty s 950 tisíci eur ročně. Haaland bere zhruba 33,8násobek. Ani nejlépe placený český ligový fotbalista by se nedostal do první stovky mzdového žebříčku Premier League.
Premier League jako platová třída sama pro sebe
Celkový odhadovaný mzdový objem Premier League činí podle Capology 3,23 miliardy dolarů. La Liga je na 1,80 miliardy, Serie A na 1,55 miliardy. Na samém vrcholu už rozdíl tak dramatický není: Mbappé v Realu Madrid bere v přepočtu asi 515 tisíc liber týdně, tedy jen o deset tisíc méně než Haaland. Jenže anglická liga drtí konkurenci hloubkou: má desítky hráčů nad 200 tisíc liber týdně, zatímco v Itálii nebo Španělsku je takových jmen hrstka.
Manchester City navíc drží nejvyšší klubový mzdový rozpočet v celé soutěži, odhadovaných 234 milionů liber ročně. Není náhoda, že v naší třináctce figurují čtyři hráči City. Klub si platovou dominanci může dovolit, a tak ji provozuje.
Skutečný příběh tohoto žebříčku není Haalandův strop. Je to dno. Čtvrt milionu liber týdně, sedm milionů korun, je v Premier League částka, za kterou si koupíte obránce středního věku nebo brankáře čerstvě po přestupu. Nikoli hvězdu. Vstupní lístek do elitního pásma.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Roman Vágner