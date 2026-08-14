Siniaková získala 38. deblový titul a u Niagarských vodopádů ji obléhali čínští fanoušci. Neušla ani deset metrů

Finále trvalo hodinu a čtvrt. Siniaková se Šuaj v něm přejely italsko-americký pár Sara Erraniová a Nicole Melichar-Martinezová 6:3, 6:4 a potvrdily, proč do turnaje vstupovaly jako nasazené jedničky. Pro českou světovou deblovou jedničku to byl 38. kariérní titul ve čtyřhře, pro její čínskou partnerku posun na sedmé místo světového žebříčku. A právě tohle spojení, jednička planety plus čínská hvězda, která letos ovládla Australian Open, vyvolalo mimo kurty scény, jaké deblový tenis obvykle nezažívá.
Deset metrů u Niagary
Během volného dne, který nový dvanáctidenní formát turnaje hráčkám dopřává, vyrazily Siniaková se Šuaj na výlet k Niagarským vodopádům. Podle slov české tenistky z tiskové konference po finále neušla ani deset metrů, než ji s partnerkou obklopili čínští fanoušci žádající o fotky a podpisy. Důvod je nasnadě: Šuaj je v čínské tenisové komunitě celebritou a Toronto hostí jednu z největších čínských diaspor v Severní Americe. Siniaková se tak ocitla uprostřed fanouškovského víru, který v deblu nemá obdobu.
Dva turnaje, dva tituly, nula porážek
Statistika páru Siniaková a Šuaj v sezoně 2026 vypadá téměř nereálně. Na začátku roku spolu vyhrály Adelaide, v srpnu přidaly Toronto. Dva společné starty, dva tituly, patnáct výher a pouhé dvě ztracené sety v celkové vzájemné bilanci. V Torontu navíc jako první ženský pár od Makarovové a Vesninové v roce 2017 prošly celým turnajem bez ztráty setu.
Přesto spolu nehrají každý turnaj. Obě mají paralelní projekty: Siniaková tvoří osu nejúspěšnějšího páru sezony s Američankou Taylor Townsendovou, Šuaj zase sbírala grandslamové zlato s Elise Mertensovou. Kalendář a priority obou hráček rozhodují o tom, kdy se česko-čínská spolupráce aktivuje, a zatím pokaždé, když se tak stane, končí trofejí.
Násobič kvality
Siniaková už dávno přerostla roli „poloviny jednoho slavného páru“. Čísla mluví jasně. S Townsendovou vede žebříček WTA Race to the Finals s 6 250 body a tituly z Indian Wells, Miami, Madridu i Roland Garros. Se Šuaj má na kontě 1 500 bodů ze dvou turnajů. Dohromady šest titulů za sedm měsíců, a to se dvěma různými partnerkami.
V historickém srovnání s českými deblovými legendami jí stále patří třetí příčka za Janou Novotnou (76 titulů) a Helenou Sukovou (69). Těch 38 trofejí ale Siniaková nasbírala v éře, kdy se deblové páry mění častěji než dřív, a právě proto je její konstantní úspěch tak výjimečný. Není závislá na jedné spoluhráčce. Ona sama je tím prvkem, který z jakéhokoli páru dělá favorita.
Co bude dál
Bezprostředně po Torontu Siniaková figuruje na hráčském listu Cincinnati Open, který startuje 13. srpna. Letní americká série pokračuje a s ní i závod o pozice na WTA Finals. Čeští fanoušci mohou zápasy sledovat živě na CANAL+ Sport 2, který drží vysílací práva na WTA Tour až do roku 2028.
Siniaková v Torontu ukázala dvě věci najednou: že umí vyhrávat s kýmkoli a že deblový tenis dokáže přitáhnout davy i mimo stadion. Stačí správná partnerka a Niagarské vodopády.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Tobiáš Šindelář