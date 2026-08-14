Hracholuskám dramaticky ubývá voda. Ustupující hladina ale odhalila krásné pláže

Z mnoha kempů u českých přehrad v těchto dnech přicházejí zdrcující zprávy o hladinách, které někde klesly až o jedenáct metrů pod maximum, a s tím souvisejícím odlivu turistů v rekreačních zařízeních. Například kempy u Lipna hodnotily první polovinu prázdnin jako slabou a některým chyběla až třetina hostů.
Hracholusky ale dokazují, že ani v rámci jediné přehrady nelze situaci shrnout jednou větou. Rozdíl je mezi přítokovou částí a oblastí blíže k hrázi.
„Na Hracholuskách je teď nejlepší kvalita vody u hráze, kde je průhlednost přes dva metry. Sinice jsou patrné ve vodním sloupci, ale z pohledu vhodnosti ke koupání zatím v pohodě. Postupně vzhůru po nádrži sinice houstnou a podmínky ke koupání se zhoršují,“ řekl k aktuální situaci na přehradě hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v kraji dlouhodobě sleduje.
Právě přítoková část přehrady tak doplácí na mělčí a teplejší vodu, menší průtok a příznivé podmínky pro množení sinic. Záběry zelené hladiny se poté šíří internetem bez přesného uvedení místa a vytvářejí dojem, že stejně vypadá celá nádrž. To ale neodpovídá skutečnosti. Hracholusky dnes představují dvě rozdílné vodní oblasti. Problematický přítok a podstatně čistší část směrem k hrázi.
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Turistické informační centrum v Kempu Keramika podle jeho provozovatele opakovaně odpovídá na dotazy lidí, zda se dá na přehradě ještě koupat. Kemp proto zvolil otevřený způsob informování. Na svých internetových stránkách a instagramovém profilu zveřejňuje fotografie označené datem jejich pořízení a doplněné sdělením „Ukázaná platí“. Přiložené fotografie v galerii tohoto textu a video byly podle provozovatele pořízeny přímo v Kempu Keramika ráno 14. srpna 2026.
Záběry ukazují čistou vodu, viditelné písčité dno a rozsáhlé pláže. Fotografie samozřejmě nenahrazují laboratorní rozbor, umožňují však návštěvníkům vidět aktuální stav konkrétního místa a udělat si vlastní názor.
Nízká hladina odkryla krásné pláže
Zajímavým fenoménem je ustupující voda, která odkryla mimořádně široké a čisté písečné pláže, které zde při běžné hladině nebývají. Písek díky suchému počasí vyschl, děti na něm stavějí hrady a návštěvníci si rozkládají lehátka podél vody. Místo úzkého břehu tak vznikla téměř přímořská pláž.
„Sezonu hodnotíme jako skvělou. Nízká hladina samozřejmě představuje pro přehradu vážné téma, ale v naší části současně odkryla nádherné písečné pláže. Rozhodli jsme se ukázat návštěvníkům skutečný aktuální stav a využít toho, co nám příroda letos nabídla,“ říká zástupce provozovatele kempu Vladimír Čech. Rozdílný je také podnikatelský přístup. Někde převládá pochopitelná obava ze slabé sezony, jinde snaha najít i v komplikované situaci příležitost a dál propagovat celý region. Pomoci by mohly menší přívozy
Turistické informační centrum (TIC) v Kempu Keramika současně zdůrazňuje, že nechce problémy ostatních částí přehrady zlehčovat.
„Máme informace, že provozovatelé v přítokové oblasti čelí horší kvalitě vody, nízké hladině a podle jejich vyjádření také menší návštěvnosti. Jejich situace nás lidsky i profesně mrzí. Hracholusky by neměly být podnikatelsky rozděleny na úspěšnou a problémovou část. Musíme hledat cesty, jak návštěvníky lépe rozprostřít a podpořit turistický ruch kolem celé přehrady,“ uvádí stanovisko TIC.
Jednou z připravovaných cest má být lepší propojení obou břehů. TIC podle svého vyjádření projednává s Povodím Vltavy možnost doplnit veřejnou lodní dopravu také menšími přívozy. Nejdále je záměr telefonicky objednávaného přívozu mezi Kempem Keramika a Transkempem, který je ve fázi závěrečného projednávání.
Ve výhledu se uvažuje také o spojení v oblasti Butova mezi Chatou U Sumce a Kempem Vranov. Provoz přívozů by měla zajišťovat Jihočeská plavební, která na přehradě provozuje veřejnou lodní dopravu. Podoba druhého spojení však bude záviset na výsledku dalších jednání, technických podmínkách přístupu k vodě a zajištění provozu.