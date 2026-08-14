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Francouzi varují Němce: Ruský dům v Berlíně je útočištěm agentů

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Dennívýzva
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Francouzské ministerstvo vnitra vydalo příkaz k vyhoštění bývalé šéfky francouzské pobočky ruské státní televizní stanice Russia Today (RT) Xenie Fedorovové. Varovalo zároveň německou protistranu, že Fedorovová usilovala o pozici ředitelky Ruského domu v Berlíně. Podle dopisu, z nějž citovala dvě německá média, mělo francouzské ministerstvo navíc varovat, že tato instituce je využívána ke krytí ruských
profimedia-1122725009

profimedia-1122725009

Zdroj: Ruský dům vědy a kultury v Berlíně. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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