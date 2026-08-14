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Karel Dobrý promluvil o závislosti: Pil kvůli panickému strachu z lidí

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Herec Karel Dobrý (57), známý svým intenzivním herectvím a pověstí muže, kterého provázejí běsy, prolomil mlčení. V otevřené rozhovoru přiznal, že dlouhá léta bojoval s alkoholem. Nebylo to však umělecké gesto, ale zoufalý pokus, jak překonat ochromující úzkost a stud z lidí.
Karel Dobrý promluvil o alkoholu

Karel Dobrý promluvil o alkoholu

Zdroj: herminapress
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Aplausin.cz

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