Karel Dobrý promluvil o závislosti: Pil kvůli panickému strachu z lidí

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Herec Karel Dobrý (57), známý svým intenzivním herectvím a pověstí muže, kterého provázejí běsy, prolomil mlčení. V otevřené rozhovoru přiznal, že dlouhá léta bojoval s alkoholem. Nebylo to však umělecké gesto, ale zoufalý pokus, jak překonat ochromující úzkost a stud z lidí. Introvert, který musel hrát extroverta
Léta se spekulovalo, že Karel Dobrý své emoce na jevišti jitří schválně, aby podal co nejpřesvědčivější výkon. Herec však odhalil pravý důvod svého někdejšího pití. Nebylo to o „hledání hloubky“ v rolích, ale o přežití sociálního kontaktu, který byl pro něj jako pro introverta nesnesitelný.
„Já jsem nepil ani tak kvůli hledání jako nějakejch hloubek, ale spíš kvůli studu, abych překonal vůbec ten vstup na to jeviště, to pro mě bylo svýho času hodně obtížný a vůbec komunikace se společností nebo ten pohyb ve společnosti, to pro mě bylo v podstatě hrozivý jako jo. Tak alkohol byl takovej uvolňovač,“ svěřil se herec v rozhovoru pro DVTV a dodal: „Musím celej život předstírat, že jsem extrovert.“.
Jeho závislost zašla tak daleko, že se hranice mezi prací a soukromým životem zcela smazala. Divadlo se stalo jeho domovem i barem v jednom: „No, já jsem domů ani nechodil, já jsem v tom divadle i nocoval a vlastně během toho zkoušení se i pilo někdy a paradoxně se přitom udělalo nejvíc práce. Jo, někdy jsme ani na zkušebnu nebo na jeviště nešli, to byly teda výjimečný inscenace, ale i to se stalo, že se to celý nazkoušelo v baru vlastně.“. Peklo pro kolegy i úleva z odchodu
Takový styl práce a osobní krize však nebyly jen jeho soukromou záležitostí. Herec si uvědomuje, že jeho chování bylo pro ostatní v souboru vyčerpávající a náročné.
„No, peklo,“ odpověděl bez obalu na dotaz, jaké to bylo pro jeho kolegy. „Ne všichni, ale tak bylo to i vidět, ale při hraní vlastně to nebyl až tak problém jako spíš při vstupu do divadla, když už tam ten člověk seděl a už se projevoval tak neblaze a potom po představení. Jo, to svýho času muselo bejt peklo pro všechny.“ řekl pro DVTV.
I přes všechny těžkosti Karel Dobrý nikdy nevyhledal odbornou pomoc v léčebně. K osvobození od démonů alkoholu došel postupně, po dlouhých letech trápení.
„Já jsem tedy vlastně nepodstoupil žádný léčení nebo že bych vědomě se toho chtěl zbavit, to ne, ale tak to ke mně došlo, a to, než to došlo, tak trvalo vlastně docela hodně let,“ uzavřel herec svůj upřímný rozhovor. Zdroj: Aplausin.cz, DVTV.cz