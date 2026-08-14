Ulice: Rosťa přišel o práci, o Báru i o hračkářství. Teď sedí v baru a kamarádi mají strach, že znovu pije

Nová sezony seriálu Ulice už klepe na dveře. VIP život zaznamenal, že oficiální
ukázka TV Nova nechává otevřenou otázku, zda Rosťa Novotný znovu sáhne po sklenici, protože jeho jistoty se sesypaly. A šel si sednou do baru. Ne proto, že by chtěl slavit. Ocitl se tam, protože mu nezbylo kam jinam jít. Království hraček skončilo, Bára odletěla do Barcelony, Vanda je pryč už od zimy. Člověk, který si posledních několik měsíců pracně budoval střízlivý život, ztratil během jedné sezony všechno, na čem ten život stál. Tři ztráty, které se sečetly
Rosťův pád nevypadá jako jeden úder. Spíš jako řetězová reakce, kde každý článek odpadl ve chvíli, kdy ho nejvíc potřeboval. První trhlina přišla v lednu, kdy dal v Království hraček výpověď.
Chtěl nastoupit do firmy Zapakujto, víc peněz, lepší vyhlídky, šance postarat se o Vandu s malou Esterkou. Jenže v únoru se vztah s Vandou rozpadl. Rosťa výpověď stáhl a chtěl zůstat. Práce v hračkářství mu zůstala jako poslední kotva.
Druhá ztráta: Vanda. Po rozchodu odjela do Rakouska a Rosťa si dával vinu. Už tehdy byl na pokraji zhroucení a chtěl útěchu najít v alkoholu. Zachytila ho Blanka, doslova v poslední chvíli. Třetí rána dorazila v červnu. Bára Krausová,
majitelka Království hraček a Rosťova šéfová, se rozhodla odletět za Matějem do Barcelony. Podnik chtěla předat Lumírovi, ale mezi zaměstnanci zavládl chaos. Bára byla Rosťova opora v práci, člověk, který mu dal strukturu dne a důvod vstávat. Přijít o ni znamenalo přijít o poslední funkční pilíř. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Proč je bar víc než jen bar
Rosťa není náhodný štamgast. TV Nova ho už loni v únoru výslovně představila jako abstinujícího alkoholika a bývalého člena Anonymních alkoholiků. Pro takového člověka není posezení v Coolně nevinná epizoda. Je to symptom. A právě to dělá aktuální scénu tak naléhavou.
Nejde o to, jestli si dal pivo. Jde o to, že se odřízl od lidí, kteří ho drželi nad vodou. Přestal komunikovat, stáhl se do sebe, stejný vzorec jako po Vandině odchodu, jen tentokrát bez Blanky za rohem a bez práce, kam by ráno musel přijít.
Rosťu v Coolně najde Pavel, což není náhoda. Už v únoru mu aktivně nabízel pomocnou ruku, když se Rosťa hroutil po rozchodu s Vandou. Pavel je v Rosťově příběhu konzistentně
ten, kdo přijde první, ne s kázáním, ale s konkrétní pomocí. Co přesně mu tentokrát přináší, zatím není zřejmé. Jisté je, že přichází s obavou a že Rosťa není v kondici, kdy by nabídku snadno přijal. Pro diváky, kteří Pavlovu roli sledují od zimy, je tahle scéna logickým pokračováním jedné z nejsilnějších přátelských linek v seriálu. Zdroj fotografie: Se svolením TV Nova Světlo na konci tunelu
Zatímco Rosťa padá, Linda jde opačným směrem. Získala důležitou zakázku a po prázdninách se pouští do obnovy Království hraček.
Chce vrátit bývalé zaměstnance, postavit dílnu znovu na nohy. Lukáš reaguje úzkostně a přináší Lindě nepříjemné zprávy, ale Linda tlačí dopředu. Pro Rosťu to může znamenat záchranné lano, pracovní zázemí, denní režim, lidi kolem. Otázka je, jestli ho Pavel stihne dostat z Coolny dřív, než se okno zavře. Nová série Ulice startuje podle profilu na Oneplay 14. srpna a krátce na to bude už na obrazovkách.
Zdroj:
VIPživot.cz
Autor:
Ema Richterová