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Do Výškovic nepojedou dva týdny tramvaje. Nahradí je autobusy

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Cestující v Ostravě čeká od nedělního večera dvoutýdenní výluka tramvají do Výškovic. Linky 2, 7 a 15 zamíří ze zastávky Kino Luna odklonem do Zábřehu, dál budou lidé pokračovat náhradními autobusy.
Do Výškovic nepojedou dva týdny tramvaje. Nahradí je autobusy

Do Výškovic nepojedou dva týdny tramvaje. Nahradí je autobusy

Zdroj: Dopravní podnik Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 07.11.2026 12:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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