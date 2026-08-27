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Lucie Polišenská shodila téměř čtvrt metráku. Za proměnou nejsou drastické diety, ale zdravotní problémy

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Herečka Lucie Polišenská se během několika měsíců výrazně proměnila. Na váze má už přibližně o 24 kilogramů méně, přesto tvrdí, že samotné číslo pro ni není tím nejdůležitějším. Ke změně ji přivedly především zdravotní problémy, bolesti zad a potřeba začít se o vlastní tělo starat jinak než dříve.
Lucie Polišenská shodila 20 kilo: Popsala, co jí při hubnutí skutečně pomohlo.

Lucie Polišenská shodila 20 kilo: Popsala, co jí při hubnutí skutečně pomohlo.

Zdroj: nextfoto.cz
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

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