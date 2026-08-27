Lucie Polišenská shodila téměř čtvrt metráku. Za proměnou nejsou drastické diety, ale zdravotní problémy

Lucie Polišenská nikdy nepatřila k herečkám, které by veřejně bojovaly s každým kilogramem navíc. Právě naopak. Výraznější postava se postupně stala součástí jejího hereckého typu a sama v minulosti připouštěla, že jí jistá odlišnost od ostatních kolegyň mohla v profesi dokonce pomáhat. Diváci si ji spojili s řadou rázných, komediálních a sympaticky civilních postav a ona nepůsobila dojmem ženy, která by měla potřebu kvůli okolí svou podobu měnit.
O to nápadnější je proměna, kterou prochází právě letos.
Nejde přitom jen o několik kilogramů, kterých by si na fotografiích všimli pouze pozorní fanoušci. Podle nejnovějších údajů už má čtyřicetiletá herečka
přibližně 24 kilogramů dole, což je změna patrná nejen na její postavě, ale podle jejích vlastních zkušeností také při běžném pohybu a každodenním fungování. Kdo by ale za jejím hubnutím hledal snahu zapadnout do současného ideálu krásy nebo rychlou přípravu na konkrétní roli, minul by hlavní důvod celé proměny. Bolavá záda byla varováním, které už nechtěla přehlížet
Zlom přišel v období kolem jejích čtyřicátých narozenin. Polišenská měla za sebou zdravotně náročnější rok a potýkala se také s
vyhřezlou ploténkou a problémy se zády. Právě tehdy si začala připouštět, že kondice už není něco, co může donekonečna odkládat. Přestože byla vždy aktivní a mnohem přirozenější než posilovna pro ni byla například práce na zahradě, tentokrát zvolila systematičtější přístup.
Začala trénovat pod dohledem fitness trenéra
Pavla Šalitroše, ke kterému ji přivedlo také okolí. V posilovně se objevovala společně s kolegou Filipem Rajmontem a postupně se dostala do režimu, který jí začal vyhovovat. Sama přitom nijak nepředstírá, že by se z ní přes noc stal člověk, který se každé ráno nemůže dočkat činek a dřepů. Podstatné je, že vidí výsledky a cítí, že její tělo funguje lépe. Právě pravidelnost a člověk, který ji dokáže přimět pokračovat i ve dnech, kdy se jí nechce, pro ni představují výraznou pomoc.
Lucie Polišenská prošla velkou proměnou: Zhubla 20 kilo a popsala cestu, která k tomu vedla.
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První výsledky přišly rychle, konečné číslo ale neřeší
Už po necelých třech měsících mluvila herečka o přibližně patnácti shozených kilogramech. Začátkem srpna se údaj posunul na 22 kilogramů a podle nejnovějších informací už úbytek dosahuje přibližně
24 kilogramů. Tempo je tedy výrazné, přesto Polišenská svou změnu neprezentuje jako závod s váhou. Nechce si stanovovat přesné číslo, na které se za každou cenu musí dostat, ani datum, do kterého musí určitou hmotnost dosáhnout.
V jejím případě je zajímavé právě to, že se soustředí spíš na nový režim než na nějakou vysněnou konfekční velikost.
Rozdíl podle ní poznává především při pohybu a v tom, jak se fyzicky cítí. K výrazné změně postavy tak došlo spíš jako k důsledku toho, že začala řešit kondici, záda, pohyb a stravování společně. Změnila i vztah k jídlu
Samotné návštěvy posilovny by ale nestačily. Herečka otevřeně popisuje, že jedním z nejsložitějších problémů herecké profese je nepravidelný režim. Natáčení, zkoušky, večerní představení a návraty domů pozdě v noci snadno vedou k tomu, že člověk jí ve chvíli, kdy má zrovna čas, nikoliv tehdy, kdy by mu to nejlépe vyhovovalo.
Polišenská proto upravila také stravu. Začala využívat
krabičkové jídlo, případně si jednotlivé porce skládá sama, a především změnila způsob, jakým o jídle přemýšlí. Přestala ho vnímat jako automatickou odměnu po náročném dni nebo práci. Přitom ale netvrdí, že by hladověla nebo měla jídelníček postavený na několika neoblíbených potravinách. Naopak podle svých slov jí pestře a v některých ohledech dokonce více než před změnou režimu.
Právě zde se její cesta liší od mnoha rychlých dietních experimentů.
Nešla cestou půstů, drastického omezování jídla ani léků na hubnutí. Sama uvedla, že podobné metody pro ni nepředstavovaly systém, který by si dokázala představit dlouhodobě. Mnohem důležitější pro ni bylo najít režim, který se dá skloubit s běžným životem a prací. Proměna je vidět, sama herečka se ale kvůli ní měnit nechce
Výrazný úbytek váhy samozřejmě neunikl ani lidem kolem ní. Na novějších fotografiích je rozdíl patrný a její proměny si všímají fanoušci i herečtí kolegové. Polišenská navíc část své cesty zachycuje s trenérem na sociálních sítích, kde se kromě klasického cvičení objevují také procházky, srovnávací snímky a videa pojatá s humorem.
Přesto by byla škoda celý její příběh zredukovat pouze na fotografie před a po.
Polišenská se roky za svoji postavu nestyděla a ani současná změna není popřením toho, jak vypadala dříve. Tentokrát se jen dostala do bodu, kdy jí vlastní tělo začalo připomínat, že zdraví a kondice potřebují větší pozornost.
Právě v tom je její proměna možná zajímavější než samotných 24 kilogramů. Nezačala proto, že by jí někdo řekl, jak má vypadat. Začala ve chvíli, kdy zjistila, že se chce lépe hýbat, ulevit zádům a mít dost energie na tempo, které její práce vyžaduje. A pokud jí současný systém vydrží,
největším výsledkem nakonec nemusí být číslo na váze, ale to, že našla způsob, který dokáže skutečně dlouhodobě fungovat.
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