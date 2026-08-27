Prababičky to věděly odjakživa. 1 lžička téhle nenápadné suroviny do bramborového těsta a knedlíky zůstanou měkké i druhý den

Čerstvý bramborový knedlík je radost. Horší je to druhý den, kdy zbytek z oběda leží v lednici jako tvrdá guma a chuť ho ohřát vás rychle přejde. Naše prababičky proti tomu měly jednoduchou pojistku, která nestála skoro nic. Do těsta zapracovaly jedinou lžíci obyčejné suroviny, jakou máte v kuchyni pořád po ruce.
Celý trik je v jedné lžíci tuku
Tou nenápadnou surovinou je obyčejný tuk. Do rozpracovaného bramborového těsta se zapracuje lžíce rozpuštěného másla, u větší dávky klidně dvě, a nejlepší je přidat ho těsně předtím, než hmotu dohnětete. Se sádlem vyjde chuť o něco výraznější, s máslem jemnější, na měkkosti knedlíku se ale nejvíc podepíše přítomnost tuku jako takového. Ten totiž těsto změkčí a udělá ho poddajnější. V klasických receptech na bramborové knedlíky přitom tuk chybí, vystačí se s bramborami, moukou, vejcem a solí. Právě proto na tuhle drobnost dnes narazíte spíš u lidí, kteří knedlíky vaří pravidelně. Přesnou gramáž řešit nemusíte a že to zabírá, se ukáže, jakmile porci naservírujete druhý den.
Proč knedlík po tuku netvrdne
Za tvrdnutím vychladlého knedlíku stojí bramborový škrob. Jakmile jídlo vystydne, škrob se stáhne a příloha ztuhne. Tuk tomuhle procesu brání. Rozprostře se v těstě, obalí ho a zpomalí vysychání, takže knedlík zůstane měkký i po noci v lednici. Na stejném základu stojí i finta, kdy se do těsta vpracuje kostka taveného sýra. Ten obsahuje tuk i látky, které v knedlíku udrží vodu, takže hmota zůstane pružná i druhý den po ohřátí.
Přečtěte si také: Za totality stála pár korun a měl ji doma každý, kdo zavařoval. Dnes je z ní sběratelská rarita Bez studených brambor se trik nechytne
Sebelepší lžíce tuku špatný základ nezachrání. Brambory patří uvařit ve slupce už den předem a nechat je přes noc dokonale vychladnout. Studený brambor v sobě drží míň volné vody, těsto se pak snáz zpracuje a spotřebujete jen tolik mouky, kolik recept udává. Nejdůležitější je, aby byly opravdu suché.
„Brambory musí být suché. Všechna přebytečná tekutina naruší konzistenci knedlíku,“ uvedl pro web Kuchařka pro dceru Petr Kosiner, který dohlíží na výrobu Knedlíků Láznička. Zbylou páru proto z uvařených brambor necháme odpařit a teprve potom je strouháme.
Málo mouky a hbité ruce
Druhá polovina úspěchu se odehrává při zpracování těsta.
Těsto na knedlíky se má zpracovat rychle a hlavně rukama, mouku přidávejte postupně a raději méně. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific. Vychladlé brambory prolisujte mačkadlem nebo nastrouhejte najemno, rozšťouchaná kaše se do knedlíků nehodí. Mouku pak sypte postupně a raději méně, každá lžíce navíc totiž dělá knedlík tužší. Část mouky přitom klidně nahraďte jemnou dětskou krupičkou, která dá střídce pevnější strukturu. Hmotu zpracujte co nejrychleji a nejlépe vlastníma rukama. Sůl začne po pár desítkách minut brambory rozpouštět a těsto řídne, stejně tak ho dokáže rozmělnit i kuchyňský robot. U vodnatějších brambor pomůže lžička bramborového škrobu. Sváže hmotu tak, aby se knedlíky ve vroucí vodě nerozvařily a pěkně držely tvar. Druhý den vsaďte na páru
O vláčnost se dá knedlík připravit i po uvaření. Hned po vytažení z hrnce ho potřete máslem, povrch tím zvláčníte a přestane osychat. A když porci ohříváte další den, sáhněte po páře nebo mikrovlnce místo suché pánve. Vlhké teplo knedlíku měkkost vrátí, na rozpálené pánvi bez tuku by jen dál vyschl a ztvrdl. Kombinace lžíce tuku v těstě a šetrného ohřevu je přesně ten důvod, proč knedlíky od babiček chutnaly skvěle i den po nedělním obědě.
Přečtěte si také: Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc
Zdroje: https://brunetavkuchyni.cz/babiccin-trik-na-knedliky-funguje-pokazde-staci-1-lzice-do-testa-a-uz-vam-nikdy-nesednou/, https://www.masazkladno.cz/bramborove-knedliky-uz-v-mikrovlnce-nikdy-neztvrdnou-na-kamen-tato-syrova-finta-v-teste-zajisti-snovou-vlacnost-i-druhy-den-cd883, https://www.kucharkaprodceru.cz/bramborovy-knedlik-recept/, https://fresh.iprima.cz/recepty/bramborove-knedliky-podle-receptu-z-lokalu, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/bramborove-knedliky-spolehlivy-a-univerzalni-recept-nasich-babicek/