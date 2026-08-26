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Devadesátkoví demokraté zabloudili v nových časech. A nakonec fandí Putinovi

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Část lidí, kteří po roce 1989 představovali normální demokratickou pravici, hlásili se k antikomunismu, svobodě jednotlivce, odpovědnosti, právnímu státu a západnímu ukotvení, se po třiceti letech ocitla v úplně jiném myšlenkovém světě. Na jedné z nejpodivnějších politických proměn posledních desetiletí je něco téměř groteskního. Pravice devadesátých let bývala sebevědomá, optimistická a obrácená k budoucnosti.
profimedia-0367600956

profimedia-0367600956

Zdroj: Ilustrační foto: ze zasedání někdejší Klausovy vlády. Foto: Michal Růžička / MAFRA / Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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