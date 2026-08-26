31. srpna večer usedne celý národ k televizi. Nova zařadí zpět seriál, na který celé léto netrpělivě čekali

České kriminálky mají jednu velkou výhodu. Pokud si diváci oblíbí jejich vyšetřovatele, nevracejí se jen kvůli samotným zločinům, ale také kvůli postavám, které už dobře znají.
Kriminálka Anděl na tom staví od roku 2008 a za téměř dvě desetiletí se stala jednou z nejvýraznějších domácích televizních detektivek. Na podzim se vrací už s osmou řadou a podle prvních informací tentokrát nechce pouze opakovat osvědčený recept. Nové případy mají být výrazněji propojené s problémy, které se objevují i ve skutečném světě.
Diváci se znovu setkají s kriminalisty, které ztvárňují
David Švehlík, Helena Dvořáková, Marek Taclík, Michal Novotný, Jiří Dvořák a Marta Dancingerová. Nova připravila celkem šestnáct premiérových epizod. První z nich odvysílá v pondělí 31. srpna ve 20:20. Zločiny se mění a Kriminálka Anděl s nimi
Tvůrci tentokrát sáhli po tématech, která před několika lety v běžném českém kriminálním seriálu prakticky neměla místo. Vyšetřovatelé budou řešit
internetové podvody, zneužívání systému sociální péče, sázkařskou mafii napojenou na organizovaný zločin, dětskou kriminalitu nebo vraždu elitního policisty. Některé případy je přitom zavedou do prostředí, kam se běžný člověk nikdy nepodívá. Jedním z nich bude darknet, jiným například nemocniční podzemí.
Právě posun směrem k moderním formám kriminality může být pro seriál důležitý. Kriminálka Anděl vždy stála především na klasickém vyšetřování vražd a násilných činů, jenže způsob, jakým dnes pachatelé komunikují, převádějí peníze nebo po sobě zanechávají stopy, se výrazně změnil.
Nová řada proto více pracuje s digitálním prostředím a současnými policejními postupy. Tvůrci kvůli tomu rozšířili také okruh policejních poradců, kteří se na přípravě seriálu podílejí.
Proměnou prošla i vizuální stránka. Drobné grafické a obrazové efekty mají divákovi pomáhat zachytit podstatné stopy a lépe sledovat samotné vyšetřování. Nemá však jít o efekty pro efekt. Smyslem je dostat diváka blíž k detailům, kterých si kriminalisté při práci všímají a které nakonec mohou celý případ rozhodnout.
Kriminálka Anděl se vrací na obrazovky: Osmá řada odstartuje na Nově už 31. srpna.
TV Nova
První případ zpochybní dávno uzavřenou vraždu
Hned úvodní epizoda s názvem
Dům hrůzy ukáže, že ani případ označený za vyřešený nemusí být skutečně uzavřený. Před čtyřmi lety zmizeli dva bratři a za jejich smrt byl odsouzen jejich vlastní otec. Zdálo se, že policie pachatele našla a případ může skončit ve spisech.
Po letech jsou však v podzemí opuštěné zahrady nalezena těla obou chlapců. Kriminalisté mají původně pouze doplnit starý spis o nové skutečnosti, jenže postupně začínají narážet na nesrovnalosti.
To, co vypadalo jako dávno vyřešený rodinný zločin, se začne rozpadat pod rukama. Vyšetřovatelé tak budou muset znovu prověřit nejen okolnosti smrti obou sourozenců, ale také otázku, zda byl za jejich vraždu skutečně odsouzen správný člověk.
Ani druhý případ nebude patřit k lehkým televizním zápletkám. Reportérka na darknetu narazí na muže, který tvrdí, že před dvěma lety snědl mladou zdravotní sestru. Nejprve může jeho vyprávění působit jako výplod člověka, který se snaží šokovat okolí. Jenže muž zná detaily, které vzbudí pozornost policie, a postupně začne být zřejmé, že jeho příběh není možné jednoduše odmávnout. Navíc existuje podezření, že se chystá svůj čin zopakovat.
Více zásahů, rvaček i nebezpečných scén Osmá řada má být také akčnější než předchozí série. Vedle samotného pátrání a výslechů tak dostanou větší prostor policejní zásahy, zatýkání, souboje a další fyzicky náročné scény. Zajímavostí je, že značnou část z nich zvládají samotní herci bez kaskadérských dublů.
Každá podobná scéna se ale nejprve důkladně připravuje. Kaskadérský tým ji zkouší nanečisto a posuzuje, co může bezpečně odehrát herec a kde už je nutné nasadit profesionálního kaskadéra. V nové sérii navíc tvůrci častěji pracují s prostředím, kde hrají roli
výšky a hluboké prostory, takže bezpečnost při natáčení dostává ještě větší význam.
Akce přitom nemá vytlačit to, kvůli čemu si seriál během let vybudoval své publikum. Základem nadále zůstávají jednotlivé případy, postupné odkrývání stop a sehraná skupina kriminalistů. Právě jejich vzájemná chemie je jednou z věcí, na které Kriminálka Anděl dlouhodobě spoléhá.
Kriminálka Anděl stále drží silné publikum
V televizním prostředí, kde se nové seriály objevují a zase rychle mizí, je téměř dvacetiletá existence jednoho kriminálního formátu sama o sobě neobvyklá.
Kriminálka Anděl se na obrazovkách poprvé objevila v roce 2008, přesto si dokázala udržet výrazné místo i mezi novější konkurencí.
Potvrdila to také předchozí podzimní sezona. V roce 2025 dosáhl seriál v kategorii diváků starších čtyř let průměrné sledovanosti přesahující jeden milion diváků. Pro Novu tak zůstává jedním z pořadů, na kterých může stavět hlavní vysílací čas.
Osmá řada bude mít těžký úkol.
Musí zůstat dostatečně známá pro diváky, kteří Kriminálku Anděl sledují řadu let, a současně ukázat, že její svět nezůstal zamrzlý v době, kdy seriál začínal. Právě propojení známých postav s kyberkriminalitou, darknetem, organizovaným zločinem a modernějšími vyšetřovacími metodami může být způsobem, jak toho dosáhnout.
První odpověď dostanou diváci
v pondělí 31. srpna ve 20:20 na TV Nova. Nové díly budou následně pokračovat každé pondělí.
TV Nova, autorský text