Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
4 min

31. srpna večer usedne celý národ k televizi. Nova zařadí zpět seriál, na který celé léto netrpělivě čekali

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Smíchovská mordparta se znovu vrací k televizním případům, které tentokrát míří ještě blíž k současné realitě. Osmá řada Kriminálky Anděl nabídne šestnáct nových epizod, známý tým vyšetřovatelů, modernější obraz i zločiny spojené s internetem, organizovaným zločinem nebo dětskou kriminalitou. Nova ji začne vysílat 31. srpna.
Smíchovští kriminalisté jsou zpět. Nové případy Kriminálky Anděl začnou už poslední srpnový den.

Smíchovští kriminalisté jsou zpět. Nové případy Kriminálky Anděl začnou už poslední srpnový den.

Zdroj: TV Nova
Reklama
Další články z Trendy Život
Lela si s Karlosem na čas prohodila děti: Po týdnu ukázala dojemné shledání s Arniem
Lela si s Karlosem na čas prohodila děti: Po týdnu ukázala dojemné shledání s Arniem
Jen 3,5 hodiny od Česka leží lázně s největším termálním jezerem světa: Celý den stojí méně než večeře v Praze
Jen 3,5 hodiny od Česka leží lázně s největším termálním jezerem světa: Celý den stojí méně než večeře v Praze

Teplá voda, lekníny, okolní les a možnost koupat se pod širým nebem i mimo hlavní letní sezonu. Maďarský...

Po tajné svatbě přišla další změna: Sarah Haváčová udělala vedle Davida Prachaře velký krok
Po tajné svatbě přišla další změna: Sarah Haváčová udělala vedle Davida Prachaře velký krok

Svatbu se jim podařilo před veřejností téměř dokonale utajit a krátce poté přišla další změna. Herečka...

Charlotte Gott ukázala další momentky z dovolené: Fanoušci chválili, objevily se ale i kritické reakce
Charlotte Gott ukázala další momentky z dovolené: Fanoušci chválili, objevily se ale i kritické reakce

Charlotte Gottová se na konci léta vrátila ke vzpomínkám na dovolenou a zveřejnila další fotografie z...

Partnerka hokejisty Červenky se pořádně odvázala: Michaela Pecháčková zapózovala v bikinách
Partnerka hokejisty Červenky se pořádně odvázala: Michaela Pecháčková zapózovala v bikinách

Michaela Pecháčková má za sebou pracovní léto, ale čas si dokáže najít i na obyčejný odpočinek. Tentokrát...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy Život

Magazín přináší pestrý mix témat, která spojují svět showbyznysu, módy a životního stylu s příběhy ze skutečného života. Čtenáři zde najdou zajímavosti o známých osobnostech, aktuální trendy, ale i praktické tipy a inspiraci pro každodenní situace.Obsah kombinuje odlehčené čtení s tématy, která...

Všechny články tohoto autora →
Trendy Život
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.