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Ano, šéfe: Rýžový nákyp jako noční můra a maminka majitele neskrývá strach z Pohlreicha

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Útočištěm další záchranné mise v Ano, šéfe! se stává hostinec U Zlatého buřtu. Známý šéfkuchař přijíždí rozkrýt ekonomické přešlapy místního personálu.
Ano, šéfe!

Ano, šéfe!

Zdroj: FOTO:Distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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