Magda Vášáryová se bála, že zemře dříve než Lasica. Osud jim přitom zasadil krutou ránu

Herečka Magda Vášáryová slaví 78. narozeniny. Pro diváky zůstává Magda Vášáryová nezapomenutelnou kráskou z filmového plátna, její vlastní život ale napsal mnohem dramatičtější scénář. S Milanem Lasicou prožila téměř čtyři desetiletí, vychovali dvě dcery a překonali bolest, která rodiče poznamená navždy. O vysněného syna totiž přišli krátce po jeho předčasném narození. Vášáryová navíc později přiznala, že ji dlouhá léta pronásledoval jeden velký strach – že zemře dříve než její milovaný muž.
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