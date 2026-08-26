Bohuš Matuš reagoval na spekulace o rozvodu: „Museli jsme se s Luckou smát“

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Zpěvák
Bohuš Matuš si zdravotníků velmi váží, když ale přijde na jeho vlastní zdraví, má to trochu jinak. Osobní návštěvy lékařů totiž příliš nevyhledává, a pokud nemusí, doktorovi se raději vyhne.
„Mám z nich strach. Jak vidím bílý plášť, zvedne se mi tlak. A lékař mi potvrdil, že tohle existuje. Potom, když jsem se změřil doma, byl jsem v normálu,“ usmíval se zpěvák.
Pravidelně ale chodí k zubaři.
„Stalo se mi, že při zpívání na mě skočila nadšená fanynka a vrazila mi mikrofon do pusy. Urazil jsem si kus zubu. Musel jsem k zubaři, přece nebudu chodit po světě s půlkou předního zubu. Musím přiznat, že se mi o zuby postaral kompletně a od té doby pravidelné prohlídky dodržuji.“
Bohuš Matuš také vystupoval na soustředění Anděl mezi zdravotníky v hotelu Studánka. Byl tam bez manželky, jen s dcerou. Poté se v bulváru objevilo, že se rozvádějí.
„To jsme teda s Luckou koukali a museli jsme se smát. Co je na tom divného, když víkend stráví každý zvlášť? A když se občas pohádáme? To se přece děje v každém manželství. Občas tyhle ‚zaručené‘ zprávy řeším s právničkou, ale pak se dohodneme, že to nebudeme dál rozmazávat. Je to ale zbytečné,“ uvedl Bohuš Matuš v zákulisí náchodského divadla při finále Anděl mezi zdravotníky 2026. A kdo titul Anděl mezi zdravotníky 2026 nakonec získal: Vítězi byli svým způsobem všichni finalisté, ale o konečném pořadí však rozhodla porota složená z osobností kulturního, společenského a politického života. 1. místo obsadila a vítězným Andělem roku 2026 se stala Jarmila Korčáková z Nemocnice Vyškov (č.9) 2. místo získal Kamil Zábranský z Domažlické nemocnice (č.10) 3. místo obsadil Marek Žižka z Nemocnice na Františku Praha (č.2) Cenu Sympatie Anděl mezi zdravotníky časopisu Florence získal Kamil Zábranský z Domažlické nemocnice (č.10) Ceny ředitele soutěže Anděl mezi zdravotníky převzali: ředitel Vojenské zdravotníky pojišťovny pan Ing. Josef Diessel za dlouhodobou podporu akce Anděl mezi zdravotníky a doc. MUDr. Jiří Votruba, PH.D., cena za celoživotní přínos pro zdravotnictví akce Anděl mezi zdravotníky za přínos pro zdravotnictví. K příjemné atmosféře večera přispěli také svým zpěvem Nikolas Put, Šárka Rezková, Bára Štěpánová, Standa Hložek, Michal Bragagnolo, Bohuš Matuš, Tereza Mátlová a Daniel Hůlka. V porotě zasedly také známé osobnosti politického a společenského života, mezi nimi například: patronka soutěže paní Livia Klausová, starosta města Náchoda, Jan Birke, ministr sociálních věcí a práce Aleš Juchelka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch , Bára Fišerová, Miroslav Etzler, Jana Doleželová, Bára Mottlová, Michaela Dolinová, Jitka Sedláčková, Regina Řandová, Saskia Burešová, Sára Korbelová, a další známé osobnosti. Ředitel soutěže David Novotný po finále uvedl: „Toto je už 7. ročník a jako každý rok mě mrzí, že jsou jen první tři místa, ocenil bych všechny finalisty. Doufám, že si soutěž užili a budou na dny strávené na soustředění v Hotelu Studánka a posléze při finále v Náchodě rádi vzpomínat. Všichni zdravotníci, nejen tito na podiu, mají můj neskonalý obdiv a úctu.“ Společenský večer moderovali Lenka Špillarová a Karel Voříšek.
Výtěžek z kasiček, které kolovaly mezi diváky, poputují na podporu Stacionáře Cesta v Náchodě, stacionáře Nona v Novém Městě nad Metují a do Nadačního fondu Šťastná hvězda. Zdroj: Aplausin.cz