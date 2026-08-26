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Jan Urban: Ficův falešný terorista celý život bojuje proti ruské agresi

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Dennívýzva
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KOMENTÁŘ. Otec byl jedním z nejvyšších důstojníků gruzínské armády. V roce 1992 ve válce se separatistickou Abcházií bojoval i se svým čtrnáctiletým synem. Do války ho vzal, protože věděl, že to jeho vojáky bude motivovat. Společně padli do zajetí. Když otec odmítl vypovídat, přivedli syna a začali ho před ním mlátit. Nic neřekl. Po třech
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profimedia-0681364325

Zdroj: Následky ruského vraždění v ukrajinském městě Buča. Foto: Profimedia
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Tento článek byl publikován ze zdrojů HlídacíPes.org

Články z HlídacíPes.org přinášejí hloubkové zpravodajství, investigativní práci a datově podložené analýzy, které sledují fungování veřejné správy, justice, médií i moci jako takové. Důraz je kladen na transparentnost, odpovědnost veřejných institucí a kontrolu politických i ekonomických vlivů ve...

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