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Fermentovaná rajčata s česnekem: 1,5 kg úrody, 3 suroviny a za 2 týdny chuť, kterou si zamilují i děti, co rajčata nesnáší

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Lahodná fermentovaná rajčata s česnekem vás překvapí svou jedinečnou chutí a snadnou přípravou. A potřebovat budete jen pár surovin.
Jak na nakládaná rajčata – famózní chuť není omezena velikostí sklenice

Jak na nakládaná rajčata – famózní chuť není omezena velikostí sklenice

Zdroj: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Chalupáři-Zahrádkáři

Články z Chalupari-Zahradkari.cz nabízejí praktický pohled na vše, co souvisí s bydlením, zahradou, údržbou domu i radostmi chatařského života. Obsah je určen čtenářům, kteří ocení jednoduché návody, chytré vychytávky, přírodní postupy a zkušenosti vycházející z každodenní praxe. Nechybí tipy na...

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