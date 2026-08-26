Fermentovaná rajčata s česnekem: 1,5 kg úrody, 3 suroviny a za 2 týdny chuť, kterou si zamilují i děti, co rajčata nesnáší

Konzervační sezóna je v plném proudu a stále je čas připravit se na zimu. Chcete-li co nejlépe využít přebytky úrody, vyzkoušejte recept na kvašená rajčata s česnekem. Tato pikantní, aromatická a kořeněná rajčata jsou nejen chutná, ale také univerzální.
Jak na lahodná fermentovaná rajčata
Takto upravená rajčata mohou sloužit jako vynikající příloha k celé řadě pokrmů, od
salátů po sendviče, a dokonce i jako aromatická pochutina k oblíbenému grilovanému masu.
Ingredience:
čerstvá středně velká rajčata: 1,5 kg 1 palice česneku 1 litr vody 1 polévková lžíce kamenné soli. 2 polévkové lžíce krystalového cukru. bobkové listy, kopr, estragon. Způsob přípravy fermentovaných rajčat
Začněte důkladným omytím rajčat. Poté oloupejte a nakrájejte česnekovou cibulku na 2 až 3 díly. Ke kvašení můžete použít smaltovanou nebo skleněnou nádobu.
Na dno nádoby vložte sušený nebo čerstvý kopr, estragon, bobkové listy (případně i vaši oblíbenou směs koření a česnek). Poté do nádoby navrstvěte polovinu rajčat. Na první vrstvu rajčat přidejte další vrstvu bylinek a koření. Zdroj fotografie: Freepik Aby ani jedno jediné rajče, které vám ještě dozraje na keříčku, nepřišlo nazmar, musíte se naučit svou úrodu správně zpracovávat
Navrch položte zbývající rajčata a dbejte na jejich rovnoměrné rozložení. Poté připravte solný nálev smícháním 1 polévkové lžíce kamenné soli a
2 polévkových lžic krystalového cukru v 1 litru čištěné vody. Rajčata zalijte nálevem. Slaného nálevu by mělo být tolik, aby rajčata zcela pokryl. Je důležité udržovat správnou slanost, aby se podpořil proces kvašení. A vyzkoušet můžete i oblíbený pražský způsob nákládání okurek. Jak podpořit proces fermentace
Rajčata přikryjte víčkem nebo pokličkou a zatěžkejte je vhodným závažím, aby byla stále ponořená ve slaném nálevu. Vše nechte 24 hodin při pokojové teplotě. Během této doby začne probíhat fermentace, při níž se do rajčat dostanou chutě koření a česneku. Po uplynutí počáteční doby kvašení
přeneste nádobu s rajčaty do chladného a tmavého prostoru. Teplota by měla být stálá a nejlépe udržovaná mezi 15 až 18 stupni Celsia, aby došlo k řádnému kvašení. Dbejte na to, aby zelenina zůstala zcela ponořená ve slaném nálevu. Zdroj fotografie: Foto: Pixabay Lahodná fermentovaná rajčata s česnekem vám překvapí svou jedinečnou chutí a snadnou přípravou
Rajčata pravidelně kontrolujte, zejména v prvních dnech, zda nejsou vystavena přístupu vzduchu. Rajčata, která vystoupí nad slaný nálev, je třeba zatlačit zpět dolů, aby se zabránilo jejich zkažení. Proces kvašení obvykle trvá 2 až 3 týdny, ale můžete rajčata ochutnat,
abyste zjistili, kdy dosáhnou požadované chuti a stupně pikantnosti. Nakonec hotový pokrm přelijte je do sterilizovaných sklenic spolu s částí nálevu a kořením z nádoby. Sklenice uzavřete a uložte je na chladném a tmavém místě. Zkvašená rajčata budou časem dále rozvíjet svou chuť.
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Zdroj:
Chalupáři-Zahrádkáři
Autor:
Redakce Chalupáři-Zahrádkáři