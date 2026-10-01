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Deset maličkostí pro zdravější den. Každá zabere méně než minutu

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Pro své zdraví nemusíte každý týden ujít desítky kilometrů ani kompletně změnit jídelníček. Začít můžete maličkostmi, které nezaberou víc než několik desítek sekund. Rozhodující není jejich velikost, ale pravidelnost.
Deset maličkostí pro zdravější den. Každá zabere méně než minutu

Deset maličkostí pro zdravější den. Každá zabere méně než minutu

Zdroj: 162ae300d0c33ae8192c0b7e5e441743/1064.jpeg
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 01.10.2026 10:10

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Tento článek byl publikován ze zdrojů i60.cz

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