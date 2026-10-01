Deset maličkostí pro zdravější den. Každá zabere méně než minutu

Při telefonování se postavte
Zazvoní telefon? Pokud vám to zdravotní stav dovoluje, zvedněte se ze židle a během hovoru se pomalu projděte po místnosti. Nemusíte počítat kroky ani z toho dělat sportovní výkon. Smyslem je jednoduše přerušit dlouhé sezení. Právě podobné drobné okamžiky mohou během dne postupně přidat další pohyb, aniž byste si na něj museli vyhradit zvláštní čas.
Pětkrát se zvedněte ze židle
Sedněte si na pevnou židli, chodidla položte na zem a zkuste se pětkrát pomalu postavit a znovu posadit. Podle potřeby se přidržujte opěradla, stolu nebo jiné pevné opory. Cvik zapojuje svaly nohou, které potřebujeme při vstávání, chůzi i při zdolávání schodů. Pokud se vám zatočí hlava, objeví se bolest nebo se necítíte jistě, cvičení přerušte.
Vyzkoušejte rovnováhu
Postavte se k pevné židli nebo ke kuchyňské lince. Přeneste váhu na jednu nohu a druhou na několik sekund lehce zvedněte. Potom nohy vystřídejte. Pevnou oporu mějte vždy na dosah. Nejde o soutěž v tom, kdo vydrží nejdéle. Smyslem je pravidelně připomínat tělu pohyby, při kterých musí udržovat stabilitu.
Připravte si sklenici vody předem
Položte si ráno sklenici nebo láhev s vodou tam, kde ji budete mít během dne na očích. Někdy totiž nepijeme málo proto, že bychom vodu odmítali, ale jednoduše proto, že na ni zapomeneme. Pokud vám lékař doporučil příjem tekutin omezovat, například kvůli některým onemocněním srdce nebo ledvin, řiďte se samozřejmě jeho doporučením.
Dejte si do tašky malou svačinu
Jablko, banán nebo malá krabička nesolených ořechů vás mohou zachránit ve chvíli, kdy dostanete hlad mimo domov. Příprava zabere pár sekund a může zabránit nákupu první sladkosti, kterou cestou uvidíte. Pokud máte cukrovku, alergii nebo předepsanou dietu, vybírejte svačinu podle doporučení svého lékaře či nutričního terapeuta.
Odložte solniku a sáhněte po bylinkách
Naučte se méně solit. Než jídlo automaticky dosolíte, ochutnejte ho. Výraznější chuť mu mohou dodat také bylinky, pepř, česnek, citronová šťáva nebo sladká paprika. Pozor na takzvané dietní soli s draslíkem. Pro některé lidi s onemocněním ledvin nebo při užívání určitých léků nemusejí být vhodné.
Narovnejte se
Povolte ramena, zvedněte hlavu a chodidla položte celou plochou na zem. Stačí několik sekund, během kterých si uvědomíte, jak právě sedíte nebo stojíte. Nemusíte držet tělo strnule jako voják. Jde spíše o krátké přerušení polohy, ve které jste možná zůstali příliš dlouho.
Čtyřikrát se pomalu nadechněte
Položte si ruku na břicho a pomalu se nadechněte nosem. Potom nechte vzduch bez tlačení odejít. Zopakujte to čtyřikrát. Krátká dechová pauza může pomoci přerušit proud starostí a přenést pozornost zpět k tomu, co se děje právě teď.
Napište někomu krátkou zprávu
„Jak se máš?“ „Vzpomněl jsem si na tebe.“ Nebo jednoduše pošlete fotografii, která vám někoho připomněla. Sociální kontakt nemusí vždy znamenat dlouhou návštěvu. I krátká zpráva může být prvním krokem k rozhovoru nebo společnému setkání.
Zapište si jednu příjemnou věc
Večer si poznamenejte jeden okamžik, který vám během dne udělal radost. Nemusí být důležitý: dobrá káva, telefonát s vnoučetem, slunce za oknem nebo chvíle bez bolesti. Po několika týdnech vám vznikne osobní sbírka drobných důvodů, proč nebyly vaše dny úplně obyčejné.
Nezkoušejte všechno najednou
Deset bodů neznamená deset nových povinností. Vyberte si jednu nebo dvě drobnosti, které vám připadají nejsnazší, a zkuste je několik dní opakovat. Teprve když se stanou přirozenou součástí dne, můžete přidat něco dalšího. Zdravější život totiž nemusí začínat velkým předsevzetím. Někdy stačí vstát ze židle, napít se vody nebo se někomu ozvat.
Kterou z uvedených maličkostí už děláte? A jaký jednoduchý zdravotní návyk byste doporučili ostatním čtenářům? Napište nám do diskuse.